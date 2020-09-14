Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей
Смотрите также
Лавров назвал ситуацию с Навальным поводом для санкций Запада
Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии
Разрешить выдачу водительских прав с 16 лет предложили в Госдуме
Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите
Зеленский не исключил «майдана» в Белоруссии при отказе от диалога
YouTube запустил сервис коротких видеороликов YouTube Shorts
МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов
Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии
В Москве число умерших пациентов с коронавирусом превысило 5 тысяч
Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят
Бывшая телеведущая Елена Ландер объяснила свой переезд в Италию
Бывший муж Волочковой сделал предложение телеведущей
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей
Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации
Зеленский не исключил «майдана» в Белоруссии при отказе от диалога
Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
В Москве число умерших пациентов с коронавирусом превысило 5 тысяч
Зюганов поддержал отмену конкурса по мавзолею Ленина
Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%»,— говорится в сообщении министерства. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 руб.В источнике
Подробнее о событии