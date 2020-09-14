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РИА Новости
РИА Новости

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

Среднегодовой размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля, сообщили в Минтруде.В источнике
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Lenta.ru

Среднегодовую пенсию в России увеличат

Lenta.ruвчера в 16:16
Konkurent.ru

Уже утвердили. Пенсионеров ждет повышение в ближайшее время

Konkurent.ru11 сентября в 11:02
РИА Новости

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

РИА Новостивчера в 14:07
RT на русском

Минтруд сообщил о планах увеличения среднегодового размера пенсии

RT на русскомвчера в 11:01
Газета.Ru

В России увеличится среднегодовой размер пенсии по старости

Газета.Ruвчера в 10:31
ТАСС

Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

ТАССвчера в 10:25
URA.Ru

В Минтруде объявили, на сколько вырастут пенсии в 2021 году

URA.Ruвчера в 14:48

«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки животных

"Аэрофлот" сообщает, что принимает к перевозке комнатных прирученных животных, таких как кошки, собаки, птицы, а также собак кинологической службы в качестве особого вида нестандартного багажа c оплатой по специальному багажному тарифу.
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки животных
Интерфаксвчера в 11:18
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Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков.
Коммерсантъвчера в 12:19
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Глава британской разведки признал преимущество России в военной сфере

По словам главы британской разведки, Россия выбрала качественное, а не количественное развитие вооружений, что дало ей огромное преимущество перед Западом, передает «Взгляд».
Слово и Дело13 сентября в 09:20
1,3K

Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в ходе онлайн-трансляции на своем Youtube-канале заявил, что группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко в ответственности в международном суде в Гааге.
Lenta.ru18:18
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Молодые холмчане похитили мужчину

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, молодые люди заманили 39-летнего местного жителя домой, избили его, не менее трёх раз ударили его в область бедра.
АСТВвчера в 06:14

Star Wars: Squadrons выйдет 2 октября

Стало известно, что звездолетный экшен Star Wars: Squadrons уже улетел на золото. Презентация проекта состоится уже 2 октября.
Vevby.ru13 сентября в 12:05
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МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Ведомостивчера в 02:48
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