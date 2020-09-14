Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей
Смотрите также
Ксения Собчак и Константин Богомолов отмечают годовщину свадьбы
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
Бывший муж Волочковой сделал предложение телеведущей
Dow Jones остановился в шаге от 28 000 пунктов на закрытии Уолл-стрит
Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России
Тихановская напомнила Путину о нелегитимности Лукашенко
Глава НАСА прокомментировал обнаружение признаков жизни на Венере
Лавров заявил, что Запад в деле Навального перешел границы приличия
Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову
«Локомотив» и Манджукич согласовали условия личного контракта
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам
Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии
Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей
Глава НАСА прокомментировал обнаружение признаков жизни на Венере
Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации
Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем
Зеленский не исключил «майдана» в Белоруссии при отказе от диалога
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки животных
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%»,— говорится в сообщении министерства. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 руб.В источнике
Подробнее о событии