Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей
Смотрите также
Гол Гурьянова в овертайме вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Владимир Путин: Россия предоставит Белоруссии госкредит на $1,5 млрд
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Конаныхин: Россия начала сборку ядерного планетолета Путина
Apple назвала цены на новые Watch и iPad в России
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
Российский Су-27 перехватил американский самолет над Балтийским морем
Решетова отрицает свою причастность к расставанию Тимати и Шишковой
Вышел первый трейлер нового сезона сериала «Мандалорец»
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году станет рекордным
Apple представила новые дешевые часы Watch Series SE
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Лавров призвал ФРГ отказаться от политизации ситуации с Навальным
Российский Су-27 перехватил американский самолет над Балтийским морем
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу
Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений
Фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы
«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%»,— говорится в сообщении министерства. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 руб.В источнике
Подробнее о событии