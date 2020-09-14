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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%»,— говорится в сообщении министерства. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 руб.В источнике
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Телеканал 360°

Поддержка пенсионеров, родителей и безработных. Как изменятся социальные выплаты в 2021 году

Телеканал 360°07:56
REGNUM

Прибавка весьма существенна: средняя пенсия выше 17 тыс. рублей

REGNUM08:22
ТАСС

Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

ТАССвчера в 10:25
Коммерсантъ

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

Коммерсантъвчера в 12:49
RT на русском

Минтруд сообщил о планах увеличения среднегодового размера пенсии

RT на русскомвчера в 11:01
РИА Новости

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

РИА Новостивчера в 14:07
Известия

В России в 2021 году вырастет среднегодовой размер пенсии

Известиявчера в 10:10

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ru04:57
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять вопросов по обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указав на ключевые нестыковки в версии о его отравлении.
ТАСС14:09
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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