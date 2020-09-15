Средняя пенсия в России в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей
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В России в 2021 году пенсионеры получат надбавку к пенсиям в размере 6,3%. Так, среднегодовой размер пенсии по старости в следующем году составит почти 17,4 тысячи рублей, вместо сегодняшних показателей Пенсионного фонда – 16,5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда РФ.В источнике
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Поддержка пенсионеров, родителей и безработных. Как изменятся социальные выплаты в 2021 году
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