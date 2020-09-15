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ИА Новороссия
ИА Новороссия

Средняя пенсия в России в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

В России в 2021 году пенсионеры получат надбавку к пенсиям в размере 6,3%. Так, среднегодовой размер пенсии по старости в следующем году составит почти 17,4 тысячи рублей, вместо сегодняшних показателей Пенсионного фонда – 16,5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда РФ.В источнике
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Телеканал 360°

Поддержка пенсионеров, родителей и безработных. Как изменятся социальные выплаты в 2021 году

Телеканал 360°вчера в 07:56
РИА Новости

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

РИА Новости14 сентября в 14:07
Известия

В России в 2021 году вырастет среднегодовой размер пенсии

Известия14 сентября в 10:10
RT на русском

Минтруд сообщил о планах увеличения среднегодового размера пенсии

RT на русском14 сентября в 11:01
Газета.Ru

В России увеличится среднегодовой размер пенсии по старости

Газета.Ru14 сентября в 10:31
ТАСС

Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

ТАСС14 сентября в 10:25
Коммерсантъ

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

Коммерсантъ14 сентября в 12:49

Нидерланды высказались против экстерриториальных санкций США

Нидерланды не поддержали практику введения экстерриториальных санкций США, касающихся европейский компаний, заявил министр иностранных дел страны Стеф Блок 15 сентября во время онлайн-конференции, организованной американским фондом «Наследие».
Нидерланды высказались против экстерриториальных санкций США
ИА Красная Веснавчера в 16:14
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Фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море

Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем "Франклин Рузвельт" ВМС США, который во вторник зашел в Черное море, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
РИА Новостивчера в 15:54
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Минск обсуждает с Москвой условия кредита в 1,5 миллиарда долларов

Стороны обговаривают сроки, ставки и график перечисления денег Министерства финансов РБ и РФ приступили к обсуждению условий предоставления республике российской стороной кредита в размере 1,5 миллиарда долларов.
Союзное Вечевчера в 07:21

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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МИД РФ опроверг слова Зеленского о скорой встрече «нормандской четвёрки»

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вене заявил, что представители всех стран «нормандской четвёрки» — России, Германии, Франции и Украины — подтвердили готовность к проведению нового саммита на высшем уровне.
REGNUMвчера в 14:13
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Зеленский поручил создать украинский центр для производства вакцин

«Президент Владимир Зеленский поставил задачу по созданию центра, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны в направлении создания условий для обеспечения отечественными вакцинами», — говорится в заявлении.
RT на русском17:55
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