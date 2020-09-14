Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей
Смотрите также
Кремль прокомментировал кредит Белоруссии на $1,5 млрд
Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову
Новый глава правящей партии Японии высказался о принадлежности Курил
«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок к ПДД
YouTube запустил конкурента TikTok
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
Тим, выбивший Медведева с US Open, стал победителем турнира
Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19
Российские истребители перехватили самолеты ВВС США над Черным морем
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Певица Ольга Зарубина планирует эмигрировать в США
Фильм Кончаловского завоевал спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Лавров назвал ситуацию с Навальным поводом для санкций Запада
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
Российские истребители перехватили самолеты ВВС США над Черным морем
Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»
Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина
Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%»,— говорится в сообщении министерства. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 руб.В источнике
Подробнее о событии