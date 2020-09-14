Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19

В начале сентября Мишустин заявил, что правительство выделит на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорых почти 22 млрд руб. и еще 1,8 млрд руб. на поддержку работников социальных учреждений, среди которых есть дома престарелых и интернаты для инвалидов.