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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%»,— говорится в сообщении министерства. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 руб.В источнике
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Фонтанка.Ру

Минтруд рассказал, на сколько вырастет средняя пенсия в 2021 году

Фонтанка.Ру10:35
Коммерсантъ

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

Коммерсантъ12:49
RT на русском

Минтруд сообщил о планах увеличения среднегодового размера пенсии

RT на русском11:01
РИА Новости

В России вырастут пенсии

РИА Новости14:07
Газета.Ru

В России увеличится среднегодовой размер пенсии по старости

Газета.Ru10:31
ТАСС

Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

ТАСС10:25
Известия

В России в 2021 году вырастет среднегодовой размер пенсии

Известия10:10

Кремль прокомментировал кредит Белоруссии на $1,5 млрд

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября сообщил, что Москва предоставит Минску государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов.
Кремль прокомментировал кредит Белоруссии на $1,5 млрд
Народные новости13:07
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомости12:42
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Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6

Shawn also notes that "it took us 4 years to film and complete GTA 5" (NOT MY FOOTAGE) # GTA6 # GTAVI pic.twitter.com / mNupyaS9rn — GTA 6 NEWS (@ GTAVInewz) September 13, 2020 Так, в Twitter-паблике GTA 6 NEWS на днях было опубликовано мнение актера озвучки Шона Фонтено, подарившего свой голос Франклину из GTA 5.
Srnsk14:05

Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19

В начале сентября Мишустин заявил, что правительство выделит на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорых почти 22 млрд руб. и еще 1,8 млрд руб. на поддержку работников социальных учреждений, среди которых есть дома престарелых и интернаты для инвалидов.
РБК08:16
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Российские истребители перехватили самолеты ВВС США над Черным морем

Российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались на перехват трех бомбардировщиков ВВС США над Черным морем, нарушения границы РФ не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
РИА Новости13:35
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