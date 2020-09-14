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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%»,— говорится в сообщении министерства. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 руб.В источнике
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РИА Новости

В России вырастут пенсии

РИА Новости14:07
Коммерсантъ

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

Коммерсантъ12:49
ТАСС

Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

ТАСС10:25
Фонтанка.Ру

Минтруд рассказал, на сколько вырастет средняя пенсия в 2021 году

Фонтанка.Ру10:35
Газета.Ru

В России увеличится среднегодовой размер пенсии по старости

Газета.Ru10:31
RT на русском

Минтруд сообщил о планах увеличения среднегодового размера пенсии

RT на русском11:01
Известия

В России в 2021 году вырастет среднегодовой размер пенсии

Известия10:10

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,6%

Рынок акций РФ открылся в понедельник дальнейшим ростом цен большинства blue chips на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок на новостях о возобновлении испытаний вакцины от COVID-19 компанией AstraZeneca, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,6%.
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,6%
Интерфакс03:29

Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков.
Коммерсантъ12:19
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МИД Германии посоветовал обращаться с запросами по Навальному в ОЗХО

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Ведомости10:50

Кремль прокомментировал кредит Белоруссии на $1,5 млрд

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября сообщил, что Москва предоставит Минску государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов.
Народные новости13:07
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Метцельдер признал вину в деле о распространении детской порнографии

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РИА Новости12:40
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

Как сообщил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен в ответ на вопрос, сможет ли DEA отозвать разрешение на прокладку трубы, задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.
РИА Новости11:03
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В кабмине Германии ушли от ответа на вопрос о спутнице Навального

Представитель немецкого правительства Штефен Зайберт отказался отвечать на вопрос корреспондента RT Deutsch о спутнице Алексея Навального Марии Певчих, которая не дала в России показания по инциденту с блогером и улетела в Германию.
РИА Новости13:45