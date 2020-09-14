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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%»,— говорится в сообщении министерства. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 руб.В источнике
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Фонтанка.Ру

Минтруд рассказал, на сколько вырастет средняя пенсия в 2021 году

Фонтанка.Рувчера в 10:35
Коммерсантъ

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

Коммерсантъвчера в 12:49
RT на русском

Минтруд сообщил о планах увеличения среднегодового размера пенсии

RT на русскомвчера в 11:01
РИА Новости

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

РИА Новостивчера в 14:07
Газета.Ru

В России увеличится среднегодовой размер пенсии по старости

Газета.Ruвчера в 10:31
ТАСС

Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

ТАССвчера в 10:25
Известия

В России в 2021 году вырастет среднегодовой размер пенсии

Известиявчера в 10:10

Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на прошедших в понедельник переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и Владимиром Путиным вопрос российских военных баз в Белоруссии не обсуждался.
Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии
РБКвчера в 14:39
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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Физиолог рассказала, что жизнь на орбите изменяет мозг космонавтов

Мозг космонавта на Международной космической станции изменяется для того, чтобы адаптировать человека к жизни в космосе, рассказала ТАСС заведующая отделом сенсомоторной физиологии и профилактики, ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Елена Томиловская.
Газета.Ru20:33

Администрацию Смирных обязали снести аварийные многоквартирные дома

Установлено, что в нарушение законодательства при прекращении эксплуатации семи многоквартирных домов администрация района не приняла меры к их сносу и предупреждению несанкционированному доступу людей, а также не осуществила мероприятия по утилизации строительного мусора.
Сахалин.Инфо20:21