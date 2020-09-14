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РИА Новости
РИА Новости

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

Среднегодовой размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля, сообщили в Минтруде.В источнике
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РИА Новости

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

РИА Новостивчера в 14:07
ТАСС

Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

ТАССвчера в 10:25
RT на русском

Минтруд сообщил о планах увеличения среднегодового размера пенсии

RT на русскомвчера в 11:01
Фонтанка.Ру

Минтруд рассказал, на сколько вырастет средняя пенсия в 2021 году

Фонтанка.Рувчера в 10:35
Газета.Ru

В России увеличится среднегодовой размер пенсии по старости

Газета.Ruвчера в 10:31
Коммерсантъ

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

Коммерсантъвчера в 12:49
Известия

В России в 2021 году вырастет среднегодовой размер пенсии

Известиявчера в 10:10

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
Газета.Ruвчера в 13:22

Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъвчера в 12:16
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Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в ходе онлайн-трансляции на своем Youtube-канале заявил, что группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко в ответственности в международном суде в Гааге.
Lenta.ru18:18
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МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Ведомостивчера в 02:48
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Беларусь намерена принять участие в проекте России и ЕКА «ЭкзоМарс»

РФ и Европейское космическое агентство собираются исследовать красную планету, в том числе ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе Беларусь ведет переговоры с «Роскосмосом» об участии в проекте «ЭкзоМарс».
Союзное Вечевчера в 05:24
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