Беларусь намерена принять участие в проекте России и ЕКА «ЭкзоМарс»

РФ и Европейское космическое агентство собираются исследовать красную планету, в том числе ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе Беларусь ведет переговоры с «Роскосмосом» об участии в проекте «ЭкзоМарс».