Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%»,— говорится в сообщении министерства. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 руб.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

РИА Новостивчера в 14:07
Коммерсантъ

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

Коммерсантъвчера в 12:49
ТАСС

Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

ТАССвчера в 10:25
Фонтанка.Ру

Минтруд рассказал, на сколько вырастет средняя пенсия в 2021 году

Фонтанка.Рувчера в 10:35
Газета.Ru

В России увеличится среднегодовой размер пенсии по старости

Газета.Ruвчера в 10:31
RT на русском

Минтруд сообщил о планах увеличения среднегодового размера пенсии

RT на русскомвчера в 11:01
Известия

В России в 2021 году вырастет среднегодовой размер пенсии

Известиявчера в 10:10

В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не ограничены по продолжительности, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Москва-Баку.ruвчера в 07:29

Nord Stream 2 подала обоснование апелляции на решение регулятора ФРГ

Сообщается, что 14 сентября компания Nord Stream 2 «представила обоснование своей апелляции (поданной 15 июня 2020 года) в Высший региональный суд Дюссельдорфа на решение Федерального сетевого агентства ФРГ об отклонении заявки компании на освобождение от действия изменённой Газовой директивы ЕС».
RT на русскомвчера в 11:23
6

BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
ТАССвчера в 03:59
25

МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Ведомостивчера в 02:48
623

Российские поликлиники переходят на «бережливое производство»

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя Минздрава РФ, теперь все детские поликлиники обяжут следовать новым правилам, а к концу года ими станут руководствоваться 70 процентов взрослых лечебных заведений.
RuNews24.ru21:45
2

Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6

Shawn also notes that "it took us 4 years to film and complete GTA 5" (NOT MY FOOTAGE) # GTA6 # GTAVI pic.twitter.com / mNupyaS9rn — GTA 6 NEWS (@ GTAVInewz) September 13, 2020 Так, в Twitter-паблике GTA 6 NEWS на днях было опубликовано мнение актера озвучки Шона Фонтено, подарившего свой голос Франклину из GTA 5.
Srnskвчера в 14:05
3

ЦБ сообщил о повторном оформлении россиянам кредитных каникул

В период с 27 августа по 9 сентября организации обработали 72 тыс. обращений от заемщиков, по сравнению с предыдущими двумя неделями замеров поток заявок вырос на 7,5%. Одна из причин активизации клиентов — потеря ранее одобренных кредитных каникул и необходимость получения новых, отмечает ЦБ.
РБКвчера в 14:47
328