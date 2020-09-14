Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей
Смотрите также
Тела двух девочек обнаружили в квартире в Рыбинске
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Авиакомпании РФ начали запрашивать допуски к рейсам за рубеж
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Гастроэнтеролог Алексей Буеверов назвал вредные для печени продукты
Фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин
Бывший муж Волочковой женится на телеведущей
Realme анонсировала выход смартфона C15 на российский рынок
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра
Apple представила новые планшеты iPad 8 и iPad Air
Алексей Навальный после лечения собирается вернуться в Россию
Гол Гурьянова в овертайме вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году станет рекордным
Apple представила новые смарт-часы и iPad
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений
Зеленский поручил создать украинский центр для производства вакцин
Российский Су-27 перехватил американский самолет над Балтийским морем
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу
Вышел первый трейлер нового сезона сериала «Мандалорец»
«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%»,— говорится в сообщении министерства. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 руб.В источнике
Подробнее о событии
Поддержка пенсионеров, родителей и безработных. Как изменятся социальные выплаты в 2021 году
Телеканал 360°вчера в 07:56