Apple выпустила версии iOS 14 GM и iPadOS 14 GM

Если у вас установлена бета-версия iOS 14 или iPadOS 14 для разработчиков, то вы можете загрузить это обновление на свой iPhone или iPad уже прямо сейчас, чтобы увидеть все новые функции и исправления, включенные в последнюю версию мобильной операционной системы Apple.