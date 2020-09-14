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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%»,— говорится в сообщении министерства. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 руб.В источнике
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RT на русском

Минтруд сообщил о планах увеличения среднегодового размера пенсии

RT на русском14 сентября в 11:01
РИА Новости

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

РИА Новости14 сентября в 14:07
Коммерсантъ

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

Коммерсантъ14 сентября в 12:49
Телеканал 360°

Поддержка пенсионеров, родителей и безработных. Как изменятся социальные выплаты в 2021 году

Телеканал 360°вчера в 07:56
Газета.Ru

В России увеличится среднегодовой размер пенсии по старости

Газета.Ru14 сентября в 10:31
ТАСС

Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

ТАСС14 сентября в 10:25
Известия

В России в 2021 году вырастет среднегодовой размер пенсии

Известия14 сентября в 10:10

Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Ведомостивчера в 13:45
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Военные Балтфлота эвакуировали иностранного моряка

«Моряки Балтийского флота эвакуировали нуждающегося в срочной медицинской помощи члена команды иностранного гражданского судна в Финском заливе», — приводит РИА Новости слова представителя Балтфлота капитана первого ранга Романа Мартова.
RT на русскомвчера в 16:26
1

Apple выпустила версии iOS 14 GM и iPadOS 14 GM

Если у вас установлена бета-версия iOS 14 или iPadOS 14 для разработчиков, то вы можете загрузить это обновление на свой iPhone или iPad уже прямо сейчас, чтобы увидеть все новые функции и исправления, включенные в последнюю версию мобильной операционной системы Apple.
МИТвчера в 15:31
6

Фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море

Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем "Франклин Рузвельт" ВМС США, который во вторник зашел в Черное море, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
РИА Новостивчера в 15:54
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В России предупредили о резком росте цен на сигареты

Как пояснил директор по связям с органами государственной власти российского офиса Japan Tobacco International Василий Груздев, предложение о повышении акцизов на 20 процентов приведет к значительному росту средневзвешенной цены пачки сигарет — до 140 рублей.
Lenta.ru17:30
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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Трейлер Sniper Ghost Warrior Contracts 2: физика стрельбы на сверхдальних дистанциях

Компания CI Games выпустила небольшой трейлер и первые скриншоты своего будущего шутера Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Ролик обыгрывает то, что CI Games описывает как одно из самых важных изменений игрового процесса во второй части: снайперскую стрельбу на сверхдальних дистанциях.
3DNewsвчера в 13:50
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Нидерланды высказались против экстерриториальных санкций США

Нидерланды не поддержали практику введения экстерриториальных санкций США, касающихся европейский компаний, заявил министр иностранных дел страны Стеф Блок 15 сентября во время онлайн-конференции, организованной американским фондом «Наследие».
ИА Красная Веснавчера в 16:14
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Главу Минздрава США призвали уйти в отставку из-за хаоса в борьбе с COVID

Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чарльз Шумер призвал министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара подать в отставку, так как тот не смог противостоять президенту Дональду Трампу в борьбе с распространением коронавируса, сообщает издание The Hill.
РБК17:50

Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов

Власти американского города Луисвилл (штат Кентукки) выплатят 12 миллионов долларов семье афроамериканки Брионны Тейлор, погибшей в марте в результате действий полицейских, сообщил мэр города Грег Фишер.
РИА Новостивчера в 15:50
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