Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей
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Среднегодовой размер пенсии по старости в следующем году увеличится на 6,3% — до 17 443 рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минтруд РФ. В настоящее время средняя пенсия у неработающих пенсионеров в стране находится на уровне 16,5 тыс. рублей.В источнике
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