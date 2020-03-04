Экономика
РИА НовостиСредняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей
Ранее стало известно, что по итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6%. При этом реальный размер назначенных пенсий с учетом инфляции в 2019 году вырос на 1,5% по сравнению с 2018-м. Положение об индексации пенсий не реже раза в год может появиться в Конституции.
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с чего всё началось
Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с первым месяцем предыдущего года — до 14 904 рублей, сообщил Росстат. Ранее стало известно, что по итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6%.РИА Новостивчера в 09:00
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