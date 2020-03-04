Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСредняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

Ранее стало известно, что по итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6%. При этом реальный размер назначенных пенсий с учетом инфляции в 2019 году вырос на 1,5% по сравнению с 2018-м. Положение об индексации пенсий не реже раза в год может появиться в Конституции.
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с чего всё началось

Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с первым месяцем предыдущего года — до 14 904 рублей, сообщил Росстат. Ранее стало известно, что по итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6%.
РИА Новостивчера в 09:00

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Средняя пенсия в России не дотянула до 15 тысяч рублей

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Размер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей

Газета.Ruвчера в 09:00

Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

РИА Новостивчера в 09:00

Росстат оценил рост пенсий в России в январе 2020 года

REGNUMвчера в 09:37
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Срок наблюдения за эвакуированными из Китая украинцами закончился

Срок наблюдения за эвакуированными из-за коронавируса из Китая на Украину гражданами завершился в четверг, они покинули санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области, следует из онлайн трансляции, которую ведет "Телевизионная служба новостей" канала "1+1".
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УЕФА планирует создать Летнюю лигу чемпионов

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Twitter начал тестировать аналог сторис

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РИА Новости 04:39
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
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BFM.ru вчера в 19:11
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Биологи выяснили, что попугаи понимают основы теории вероятностей

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Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
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В Петербурге зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

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Общество

Россиянам пообещали «малиновое» лето

Температура летом 2020 года в России будет превышать климатическую норму, в связи с чем прогностические карты окрашены в малиновый цвет.
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Общество

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Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
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«Заминированный» самолет из Петербурга приземлился в Симферополе

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В Кремле прокомментировали дело об убийстве посла РФ в Турции

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