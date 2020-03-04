Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСредняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

Ранее стало известно, что по итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6%. При этом реальный размер назначенных пенсий с учетом инфляции в 2019 году вырос на 1,5% по сравнению с 2018-м. Положение об индексации пенсий не реже раза в год может появиться в Конституции.
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с чего всё началось

Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с первым месяцем предыдущего года — до 14 904 рублей, сообщил Росстат. Ранее стало известно, что по итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6%.
РИА Новостивчера в 09:00

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Средняя пенсия в России не дотянула до 15 тысяч рублей

Национальная служба новостейвчера в 09:55

Росстат сообщил о росте средней пенсии в России

Московский Комсомолецвчера в 09:18

Размер средней пенсии в РФ вырос до 14,9 тысячи рублей

News.ruвчера в 09:22

Росстат оценил рост пенсий в России в январе 2020 года

REGNUMвчера в 09:37

Размер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей

Газета.Ruвчера в 09:00

Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

РИА Новостивчера в 09:00

Росстат оценил рост пенсий в январе

Rambler News Serviceвчера в 08:00
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В Москве госпитализирована звезда «Девчат» Инна Макарова

Российская газета вчера в 11:09
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Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
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Армия и оружие

Сирия пыталась с помощью С-200 сбить турецкий F-16

Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) при помощи ЗРК С-200.
МонаВиста вчера в 12:38
Общество

В ПФР начнут уведомлять граждан о размере их будущей пенсии

В пресс-службе Минтруда рассказали, что ПФР с 2021 года начнет уведомлять людей о размере их будущей пенсии.
Мой Брянск вчера в 01:20
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Политика

В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Lenta.ru 07:09
Общество

В Петербурге студента из Италии обследуют на коронавирус

В Санкт-Петербурге итальянский студент был госпитализирован с диагнозом ОРВИ, его обследуют в том числе на коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Общество

На Пугачеву подали в суд по интеллектуальным правам

Силаев Роман Викторович В суд на Пугачеву подала некая Кристине Мартиросян.
Право.ру 07:11
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 16:00
Политика

В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин проводит переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
РИА Новости 06:08
Наука

Выявлен более агрессивный подтип коронавируса

Коронавирус разделился на два подтипа L и S, из которых L образовался в результате мутации подтипа S, являющийся первоначальной формой возбудителя.
Ёлдаш вчера в 10:39
Экономика

Экспорт российского АПК в 2019 году превысил 25 млрд долларов

Российский агропромышленный комплекс в минувшем году перевыполнил план по экспорту продукции: фактически он составил 25,5 миллиардов долларов, тогда как запланировано было 24 миллиарда.
Национальное Аграрное Агентство вчера в 23:42
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Мейвезер ответил на вызов Хабиба и запросил $ 600 млн за бой

Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, заявил, что готов выйти на поединок с Хабибом Нурмагомедовым или Конором Макгрегором, но только в том случае, если ему предложат $ 600 млн.
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Энергетика

Reuters: министры ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефти

Министры стран ОПЕК на заседании в четверг одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки из-за влияния коронавируса.
ТАСС 06:27
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу из-за чебуреков в Подмосковье

NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов арестовали жителя Петербурга за стрельбу и драку с выходцами из Африки.
News.ru 06:58
Армия и оружие

США нанесли авиаудар по талибам после мирного соглашения

Новые Известия вчера в 05:56
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Новый смартфон Samsung Galaxy M21 получит аккумулятор на 6000 мАч

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Общество

TMZ: Шварценеггер подал в суд на российского производителя роботов

Актер Арнольд Шварценеггер обвинил российского разработчика информационно-сервисных роботов Promobot в незаконном использовании его образа, сообщает TMZ со ссылкой на иск.
Ведомости 04:17
Общество

На Украине назвали причину вспышки коронавируса в Китае

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что на Украине ожидается большое число заражений уханьским коронавирусом.
REGNUM 06:09
Общество

Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето

В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Газета.Ru 03:51
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk вчера в 13:05
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Android удалось запустить на iPhone

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Технологии

Проект по поиску инопланетян SETI@home завершен

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В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета

Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:55
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Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 15:11
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В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Общество

Годовщину смерти Сталина в Екатеринбурге отметят салютом

Активисты Екатеринбурга готовят масштабный салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина.
News.ru 05:34
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Прилетевшие из Италии в Москву могут оформить больничный

Прилетевшие из Италии в Москву могут оформить больничный для того, чтобы спокойно пройти домашний карантин.
Российская газета 03 марта в 13:56
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Александр Емельяненко: «На зоне я был блатным»

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Юлия Самойлова обвинила Первый канал в своем провале на Евровидении

Российская певица Юлия Самойлова заявила, что Первый канал не предоставил ей достаточно времени для подготовки к Евровидению-2018.
ФАН вчера в 07:09
Как работают Яндекс.Новости?
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