Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСредняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

Ранее стало известно, что по итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6%. При этом реальный размер назначенных пенсий с учетом инфляции в 2019 году вырос на 1,5% по сравнению с 2018-м. Положение об индексации пенсий не реже раза в год может появиться в Конституции.
Читать в источнике
Комментировать99
с чего всё началось

Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с первым месяцем предыдущего года — до 14 904 рублей, сообщил Росстат. Ранее стало известно, что по итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6%.
РИА Новостивчера в 09:00

Подробнее о событии

Росстат оценил изменения реальных доходов в регионах РФ за 2019 год

Российская газетавчера в 10:24

Росстат оценил рост пенсий в России в январе 2020 года

REGNUMвчера в 09:37

Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

РИА Новостивчера в 09:00

Росстат сообщил о росте средней пенсии в России

Московский Комсомолецвчера в 09:18

Размер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей

Газета.Ruвчера в 09:00

Размер средней пенсии в РФ вырос до 14,9 тысячи рублей

News.ruвчера в 09:22

Росстат оценил рост пенсий в январе

Rambler News Serviceвчера в 08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Происшествия

Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области

РБК вчера в 20:11
Культура

Новым гостем YouTube-шоу Юрия Дудя стал актер Антон Лапенко

Live24 вчера в 02:49
Здоровье

В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess

Анализы девяти помещенных под карантин во Владивостоке россиян с круизного лайнера Diamond Princess показали отрицательный результат по коронавирусу, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья со ссылкой на данные новосибирского научно-исследовательского центра "Вектор".
РИА Новости вчера в 22:15
Кино

Слух: Брэд Питт может присоединиться к киновселенной Marvel

Ранее ходили слухи, что Питт может получить роль некоего злодея — Канга Завоевателя или Галактуса, но теперь Кевин Файги и компания решили, что Питт смотрелся бы лучше в качестве положительного героя.
Popcornnews.ru вчера в 06:40
Энергетика

Детали переговоров о сокращении добычи нефти остались интригой

Рекомендация министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по сокращению добычи нефти из-за коронавируса останется интригой, заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман, передает Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 19:33
Шоу-бизнес

Овечкин и Шубская рассекретили пол будущего ребенка

В 2018 году у Настасьи Шубской и Александра Овечкина родился сын. В скором времени у супругов появится второй ребенок.
Профиль вчера в 04:00
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году

Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию может появиться в России в первой половине 2021 года.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Общество

Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр скончался в возрасте 100 лет

Хавьер Перес де Куэльяр стал пятым генеральным секретарем ООН, занимая данный пост с 1 января 1982 года по 31 декабря 1991 года.
Газета.Ru вчера в 22:30
Общество

В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
Экономика

Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
REGNUM вчера в 23:41
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия вчера в 11:27
Общество

«Половинка меня ушла»: в Москве кремировали мужа блогерши Диденко

Вести.Ru вчера в 13:45
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия 03 марта в 09:04
Кино

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
ТАСС вчера в 13:45
Общество

Россиян с 45 лет начнут уведомлять о размере будущей пенсии

Если россиянин захочет увеличить свои пенсионные выплаты в будущем, он сможет начать делать добровольные взносы, сообщает РБК.
ТВ-21 вчера в 03:13
Происшествия

Роналдиньо подозревается в использовании фальшивого паспорта

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо подозревается в использовании поддельного паспорта для въезда в Парагвай, сообщает ABC Color.
Газета.Ru вчера в 23:35
Авто

Fiat официально представил новый электрокар 500e

Компания Fiat официально представила свою миниатюрную новинку - новую версию электрического сити-кара 500e.
Picsnews.net вчера в 04:22
Футбол

Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча

РБК вчера в 18:51
Общество

В России хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах

В Госдуме доработали законопроект, в рамках которого могут запретить торговлю алкоголем в заведениях, расположенных в жилых домах.
Газета.Ru 03 марта в 19:41
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене

Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 15:52
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела

Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Дни24 вчера в 08:30
Здоровье

В Госдуму внесли закон о сдерживании цен на лекарства при эпидемии

Группа депутатов от "Единой России" предложила предоставить кабмину право ограничивать цены на некоторые лекарства и медизделия при возникновении ЧС и эпидемии.
Life.ru 03 марта в 11:07
Авто

Коронавирус затронет российские автозаводы

Как пишут «Известия», ссылаясь представителей разных компаний, все автопроизводители активно ищут замену китайским комплектующим, сбои в поставках которых связаны как раз с коронавирусом.
Tvoe-avto.com вчера в 23:39
Хоккей

Проворов двумя очками помог «Филадельфии» обыграть «Вашингтон»

В первом матче столичный "Вашингтон Кэпиталз" встречался с "Филадельфией Флайерз" и проиграл со счетом 2:5. "Кэпз" открыли счет усилиями Ларса Эллера, но затем Трэвис Конечны, Кевин Хейз и Тайлер Питлик вывели "летчиков" вперед.
Вести.Ru вчера в 22:03
Общество

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Газета.Ru вчера в 07:00
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
РБК вчера в 13:24
Экономика

ЦБ призвали изменить способ продажи страховок в банках

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) призвала Центральный банк России изменить требования к новому способу продажи банками страховых продуктов.
Известия вчера в 20:02
Общество

Канада начала рассмотрение вопроса о депортации эсэсовца Оберлендера

Миграционные власти Канады начали процесс рассмотрения вопроса о депортации пособника нацистов Гельмута Оберлендера.
Вести.Ru 03 марта в 19:28
Общество

Врач-диетолог рассказала, как правильно есть яблоки

Врач-диетолог Ирина Лизун рассказала, как правильно есть яблоки. Об этом сообщает радио Sputnik.
Газета.Ru вчера в 19:23
Шоу-бизнес

Стало известно о госпитализации актрисы Инны Макаровой

Советская и российская актриса Инна Макарова попала в больницу в Москве, утверждают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 08:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное