Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСредняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

Ранее стало известно, что по итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6%. При этом реальный размер назначенных пенсий с учетом инфляции в 2019 году вырос на 1,5% по сравнению с 2018-м. Положение об индексации пенсий не реже раза в год может появиться в Конституции.
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с чего всё началось

Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с первым месяцем предыдущего года — до 14 904 рублей, сообщил Росстат. Ранее стало известно, что по итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6%.
РИА Новостивчера в 09:00

Подробнее о событии

Средняя пенсия в России не дотянула до 15 тысяч рублей

Национальная служба новостейвчера в 09:55

Росстат оценил рост пенсий в России в январе 2020 года

REGNUMвчера в 09:37

Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

РИА Новостивчера в 09:00

Росстат сообщил о росте средней пенсии в России

Московский Комсомолецвчера в 09:18

Размер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей

Газета.Ruвчера в 09:00

Размер средней пенсии в РФ вырос до 14,9 тысячи рублей

News.ruвчера в 09:22

Росстат оценил рост пенсий в январе

Rambler News Serviceвчера в 08:00
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Общество

«Когалымавиа» потребовала $201 млн от властей Египта

Истцы требуют компенсацию в $201 млн за ущерб от теракта на борту A321 в 2015 году и потерю инвестиций в экономику Египта.
Коммерсантъ 08:15
Общество

Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето

В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Газета.Ru 03:51
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР

РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
РБК вчера в 02:00
Общество

Суд по интеллектуальным правам принял иск к Пугачевой

Суд по интеллектуальным правам (СИП) зарегистрировал иск некой Кристины Мартиросян к Алле Пугачевой, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 06:08
Хоккей

Салават Юлаев — Авангард 0:0 (1-й период)

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу во втором матче плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина со счетом 3:2 ОТ.
News102.ru 03 марта в 14:16
Общество

В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
Общество

Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов Promobot за использование его внешности.
Lenta.ru 06:39
Общество

Вячеслав Спиренков возглавил Федеральную кадастровую палату России

«Вячеслав Спиренков в соответствии с решением руководителя Росреестра назначен директором Федеральной кадастровой палаты Росреестра», — сказано в заявлении.
RT на русском 07:27
Общество

В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус

Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
РИА Новости 00:44
Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

Российская газета 06:27
Гаджеты

Российский бизнесмен проиграл Apple в суде

Российская «дочка» компании Apple – ООО «Эппл Рус» — выиграла судебный процесс с предпринимателем Арташесом Икономовым, владеющим патентом на мобильный телефон с функцией экстренной связи, следует из резолютивной части решения суда.
Rambler News Service 06:02
Биатлон

Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
RT на русском 05:37
Авто

Российский авторынок в феврале снизился на 2%

Лидерство на авторынке России удерживает отечественный АВТОВАЗ, который по итогам прошлого месяца реализовал 25 002 автомобиля LADA (-7%).
Тарантас Ньюс 06:47
Политика

Зеленский передумал помогать украинке с собакой из Уханя

Зеленский передумал помогать украинке, отказавшись присылать «отдельный самолет за собачкой», заявив, что «это уже немножко перебор».
Lenta.ru 08:42
Энергетика

ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса

Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки.
РБК 07:24
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Литературный музей в Дублине

Литературный музей Дублина расположен в старинном здании — на мероприятии Кейт и Уильяму показали книги и главные экспонаты, которыми гордятся сотрудники.
Salt Mag 06:58
Происшествия

Экс-киберспортсменку и блогера осудили на 116 лет за мошенничество

Бывшую бразильскую киберспортсменку, а ныне блогера и инфлюэнсера Шайен "shAy" Викторио приговорили к 116 годами лишения свободы.
Газета.Ru 07:09
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Общество

Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии

Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий.
ТАСС 08:15
Происшествия

Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:41
Общество

В Екатеринбурге хотят отметить салютом день смерти Сталина

Вести.Ru 07:42
Экономика

Международные резервы России за неделю выросли до $570 млрд

Международные резервы РФ по данным на конец 28 февраля 2020 года составили $570 млрд, показав рост за неделю на $6,9 млрд (+1,2%), сообщил Банк России.
ТАСС 08:08
Происшествия

Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены

РИА Новости вчера в 21:22
Единоборства

А. Емельяненко: «На зоне я был блатным»

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался по поводу фейкового интервью бойца ММА Владимира Минеева.
Sport24.ru 06:53
Биатлон

МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, что в ответе, предоставленном Спортивному арбитражному суду (CAS), бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявляет о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
ТАСС Спорт 03 марта в 18:01
Армия и оружие

Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы

В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
Российская газета вчера в 09:20
Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко

Газета.Ru вчера в 15:11
Политика

Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ

В ходе дискуссии журналист ТАСС, автор интервью "20 вопросов Владимиру Путину" Андрей Ванденко поинтересовался у Эллы Памфиловой, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Основной закон.
Российская газета 07:30
Футбол

ЕСПЧ отклонил апелляцию Платини о признании его отстранения незаконным

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил апелляцию бывшего президента УЕФА Мишеля Платини.
Sports.ru 08:14
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