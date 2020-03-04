Экономика

Газета.RuГазета.RuРазмер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей

Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с январем прошлого года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Росстат. Так, в первом месяце 2020 года размер средней пенсии составил 14 904 рублей.
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Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

РИА Новости09:00

Росстат сообщил о росте средней пенсии в России

Московский Комсомолец09:18

Размер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей

Газета.Ru09:00

Росстат оценил рост пенсий в России в январе 2020 года

REGNUM09:37

Росстат оценил рост пенсий в январе

Rambler News Service08:00

Размер средней пенсии в РФ вырос до 14,9 тысячи рублей

News.ru09:22

Средняя пенсия в России не дотянула до 15 тысяч рублей

Национальная служба новостей09:55
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