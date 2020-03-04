Экономика
Газета.RuРазмер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей
Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с январем прошлого года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Росстат. Так, в первом месяце 2020 года размер средней пенсии составил 14 904 рублей.
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Политика
Спикер петербургского парламента призвал носить силовиков на руках
Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Петербурга, призвал общественность лелеять силовиков, а при встрече «кланяться им и срывать шапки».
Технологии
«ВКонтакте» начала тестировать распознавание голосовых сообщений
Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать распознавание голосовых сообщений на русском языке.
Армия и оружие
В Идлибе погибли двое турецких военных
В коммюнике, распространенном министерством обороны Турции, говорится, что после обстрела позиций турецких военных со стороны режима главы Сирии Башара Асада, в районе, где проводилась операция «Весенний щит», погибли двое военнослужащих и шесть получили ранения.
Шоу-бизнес
Овечкин и Шубская рассекретили пол будущего ребенка
В 2018 году у Настасьи Шубской и Александра Овечкина родился сын. В скором времени у супругов появится второй ребенок.
Политика
Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Происшествия
ФСБ разоблачила ячейку террористов в Твери
Футбол
Роналду отправился в Португалию после инсульта матери
Политика
CNBS: Байден побеждает на праймериз демократов в Вирджинии
Бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на праймериз Демократической партии в штате Вирджиния согласно прогнозам телеканала CNBS.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Происшествия
В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус
В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Общество
Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение
Женщины смогут начать получать эти деньги в возрасте 55 лет, а мужчины - с 60-ти. Законопроект прошел второе чтение в Госдуме.
Общество
Роскомнадзор ограничит доступ к сайтам с фейками о коронавирусе
В ведомстве уточнили, что ряд сообщений в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook об инфекционном заболевании и его распространении в России был внесён в реестр запрещенной в РФ информации.
Политика
Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука
Верховная Рада Украины утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщается на сайте парламента.
Авто
Mitsubishi привез в Россию Eclipse Cross в «черной» спецверсии
Российские дилеры Mitsubishi запустили продажи кроссовера Eclipse Cross в лимитированной серии Black Edition.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Здоровье
Матери больных муковисцидозом детей вышли на пикет в центре Йошкар-Олы
Утром 4 марта в центре Йошкар-Олы на площади Оболенского-Ноготкова матери детей больных муковисцидозом провели серию пикетов с требованием обеспечить их качественными лекарствами.
Общество
В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Депутаты не хотят сохранять пенсионный возраст в Основном документе России. В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста.
Армия и оружие
Армия Сирии попыталась сбить турецкий F-16
Ранее правительственная армия Сирии заявила, что сбит турецкий беспилотник с подписью Эрдогана.
Происшествия
Под Рязанью найдены останки, которые могут принадлежать знакомой фигурантов дела «Сети»
В районе деревни Лопухи в Рязанской области обнаружены останки, которые могут принадлежать пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко - знакомой фигурантов дела террористической организации "Сеть" (запрещена в РФ).
Армия и оружие
На параде Победы в Москве впервые покажут огнеметы ТОС-2 «Тосочка»
Новейшие тяжелые огнеметы ТОС-2 «Тосочка» впервые пройдут в колонне военной техники на параде Победы на столичной Красной площади.
Общество
Генсек ОПЕК научил Новака «здороваться ногами» из-за коронавируса
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо продемонстрировал главе Минэнерго РФ Александру Новаку и членам его делегации новый способ приветствия ногами вместо традиционного рукопожатия, снижающий риск заражения коронавирусом, видео этого организация опубликовала в своем микроблоге в Twitter.
Шоу-бизнес
О своих отношениях с Земфирой рассказала Рената Литвинова
Актриса подчеркнула, что в их отношениях она отдает Земфире первенство.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в конце апреля
Потенциально опасный астероид диаметром от 1,8 до четырех километров приблизится к Земле 29 апреля.
Армия и оружие
Сирийская армия отбила две атаки протурецких сил на Серакаб
Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции дважды предпринимали безуспешные попытки атаковать в Идлибе город Серакаб, удерживаемый сирийскими военными, сообщил в среду портал "Аль-Масдар" со ссылкой на источник в армии Сирии.
Происшествия
«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Футбол
Опубликовано полное расписание матчей сборной России в Лиге наций
Полностью расписание матчей сборной России в Лиге наций выглядит следующим образом: 1-й тур.
Футбол
«Ливерпуль» перестал побеждать после письма 10-летнего болельщика
«Ливерпуль» перестал выигрывать матчи после того, как десятилетний фанат «МЮ» обратился к наставнику мерсисайдцев Юргену Клоппу с просьбой больше не побеждать, передает «Спoрт-Экcпресс».
Политика
Песков рассказал о мерах по защите Путина от коронавируса
Пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков рассказал о предпринимаемых мерах по защите главы государства от нового типа коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Для Чувашии прогнозируют рост доходов на 30% за 5 лет
Доходы должны вырасти в среднем на 6,5 тысяч рублей По прогнозам в Чувашии за 5 лет доходы жителей вырастут в среднем на 30% за счет реализации индивидуальной программы развития.