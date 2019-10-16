Общество

ТАССТАСССредняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года

Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.
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Вероника Скворцова
За 8 месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 лет в среднем, т.е. на 0,7 года, по сравнению с показателем 2018 года.
— Вероника Скворцова, российский политикГазета.Ru 03:21
с чего всё началось
«Согласно опубликованным Федеральной службой государственной статистики данным, за восемь месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни <...> на 0,7 года, по сравнению с показателем 2018 года», — цитируют Скворцову на сайте Минздрава
 в среду, 16 октября.
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