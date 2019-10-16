с чего всё началось

За 8 месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 лет в среднем, т.е. на 0,7 года, по сравнению с показателем 2018 года.

Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.

Политика Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Тульский «кот-наркокурьер» сбежал до суда Следствие по делу о доставке наркотиков в тульскую исправительную колонию № 6 (ИК-6) лишилось главного вещественного доказательства — кота, с помощью которого предположительно доставлялись запрещенные вещества.

Происшествия Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Футбол Какой финансовый «колхоз» предлагал Федун Идея создания единого финансового фонда получила широкое обсуждение. Не так давно похожие мысли озвучивал в «СЭ» и владелец «Спартака».

Шоу-бизнес Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Армия и оружие Израиль тайно ударил по Сирии на фоне операции Турции Израильская авиация воспользовалась эскалацией конфликта в Сирии, чтобы скрытно нанести удары по территории страны.

Общество Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.

Политика Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

Происшествия В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Общество Тысячи митингующих начали марш на Барселону Всего к каталонской столице идут пять колонн – из Жироны (в ней, по данным правоохранительных органов, около десяти тысяч человек), Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны.

Космос Сверхсветовые корабли признали неэффективными Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.

Происшествия Следователи пришли с обысками по делу ФБК в 30 регионов России В 30 регионах России следователи проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального по делу об отмывании денег.

Экономика В Госдуме одобрили повышение МРОТ с начала 2020 года Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам нижней палаты парламента России принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.

Здоровье Из НКПП исключат ревакцинацию против туберкулеза детей 6–7 лет В соответствии с проектом приказа Минздрава России «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», из нацкалендаря профилактических прививок (НКПП) планируется исключить вакцинацию против туберкулеза детей в возрасте 6–7 лет.

Происшествия Грузия передаст России фигуранта дела об убийстве следователя Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани поручила экстрадировать в Россию хакера Ярослава Сумбаева, одного из фигурантов дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье.

Общество Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.

Кино В сиквеле «Венома» появится суперзлодейка Визг Как сообщают источники, знакомые с проектом, в сюжет «Венома 2» добавили нового персонажа комиксов Marvel — суперзлодейку Визг.

Шоу-бизнес В инстаграме Заворотнюк рассказали о болезни актрисы Аккаунт был создан для борьбы со сплетнями и слухами о болезни актрисы. Новый пост подтверждает, что Заворотнюк проходила курс лечения.

Армия и оружие Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов «Бук-М3» Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.

Гаджеты Обновление iOS 13.1.2 принесло критические проблемы в работу iPhone Многие владельцы iPhone пожаловались, что после обновления iOS до версии 13.1.2 их смартфоны столкнулись с новыми проблемами.

Политика В Госдуме предложили проверять сотрудников Росгвардии на полиграфе На рассмотрение Государственной Думы направлен законопроект, в котором предлагается при приятии на службу в Росгвардию ввести проверку на полиграфе.