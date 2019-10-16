Общество
РИА НовостиСредняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года
Продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,7 года по сравнению с показателями прошлого года, сообщила пресс-служба Минздрава. Так, средняя продолжительность жизни в России составила 73,6 года.
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Происшествия
Известный бизнесмен погиб в ДТП под Челябинском
Российская газета 03:40
Политика
В Кремле рассказали о скором визите Эрдогана в Россию
Днем ранее российский лидер Владимир Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом во время телефонной беседы, и приглашение было принято.
Известия 02:31
Происшествия
В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь
Российская газета вчера в 15:05
Происшествия
В Нидерландах семья девять лет ждала конца света в подвале
РЕН ТВ вчера в 16:47
Политика
Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.
Известия 04:43
Происшествия
Суд арестовал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске
Центральный районный суд Красноярска арестовал до 13 декабря Андрея Шилова и Сергея Шмелева, подозреваемых в избиении до смерти своего знакомого.
РБК 02:05
Происшествия
Пропавшая после продажи автомобиля екатеринбурженка найдена мертвой
За короткий отрезок времени машина пропавшей девушки была найдена в Челябинске у перекупщиков.
В городе R вчера в 06:08
Происшествия
Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян не знают о Грете Тунберг
Согласно результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство слышавших о Грете Тунберг россиян считают, что шведская экоактивистка слабо понимает последствия своих действий и находится под влиянием других людей.
Инфорос 04:47
Политика
МИД РФ опроверг сообщения о звонке Лаврова в Макею
В министерстве иностранных дел России опровергли сообщения, размещенные в ряде Telegram-каналов, о якобы имевшем место телефонном разговоре между главами МИД РФ и Белоруссии Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.
REGNUM 05:04
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика
На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко
Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 03:20
Политика
В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.
REGNUM вчера в 06:19
Кино
«Джокер» лидирует в мировом кинопрокате
Фильм американского режиссера Тодда Филиппса "Джокер" по-прежнему остается лидером по сборам в мировом кинопрокате.
Газета.Ru 13 октября в 14:16
Футбол
Полиция арестовала подозреваемых в расизме болгарских фанатов
Полиция Болгарии задержала пятерых фанатов, подозреваемых в проявлении расизма во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Англии, передает Daily Mail.
Газета.Ru 04:16
Технологии
Обсуждение спецификации PCI-Express Gen 6.0 версии 0.3 завершится через три недели
Разработчики спецификации PCI-Express Gen 6.0 предоставили членам организации PCI-SIG доступ к предварительной версии 0.3.
iXBT.com 04:40
Технологии
Россия вошла в пятёрку стран по заражению умных устройств
Атаки с российских умных устройств составили примерно 11%.
Ореанда-Новости вчера в 10:19
Политика
Харьковский горсовет выступил в поддержку «формулы Штайнмайера»
Депутаты Харьковского городского совета выступили в поддержку "формулы Штайнмайера" и призвали воздержаться от проведения акций "Нет капитуляции".
РИА Новости 05:11
Религия
Патриарх Кирилл объявил либерализм греховной идеей
Патриарх Кирилл заявил, что либерализм с точки зрения религии является греховной идеей, потому что ставит в центр человека, а не Бога.
Политсовет 01:13
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Киберспорт
Riot выпустит файтинг по League of Legends
Riot работает над файтингом по League of Legends – Project L. В файтинге будут персонажи из вселенной игры.
Cyber.sports.ru 02:41
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Религия
В Петербурге хотят снести незаконно построенный храм
Новый День 04:49
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемую в убийстве соседа по коммуналке
Следователи задержали подозреваемую в убийстве и расчленении мужчины, части тела которого были обнаружены 5 апреля 2019 года около одного из домов на Канонерском острове.
РБК 03:45
Фигурное катание
Российскую фигуристку дисквалифицировали на два года за допинг
Международный союз конькобежцев (ISU) объявил на официальном сайте о дисквалификации российской фигуристки Александры Кошевой за нарушение антидопинговых правил.
РБК 04:32
Шоу-бизнес
Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции
Друзья Анастасии Заворотнюк рассказали, что состояние актрисы после операции заметно улучшилось.
РИА Новости 03:06
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru 14 октября в 07:19