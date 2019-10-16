Продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,7 года по сравнению с показателями прошлого года, сообщила пресс-служба Минздрава. Так, средняя продолжительность жизни в России составила 73,6 года.

Политика В Кремле рассказали о скором визите Эрдогана в Россию Днем ранее российский лидер Владимир Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом во время телефонной беседы, и приглашение было принято.

Политика Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.

Происшествия Суд арестовал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске Центральный районный суд Красноярска арестовал до 13 декабря Андрея Шилова и Сергея Шмелева, подозреваемых в избиении до смерти своего знакомого.

Происшествия Пропавшая после продажи автомобиля екатеринбурженка найдена мертвой За короткий отрезок времени машина пропавшей девушки была найдена в Челябинске у перекупщиков.

Происшествия Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Общество ВЦИОМ: большинство россиян не знают о Грете Тунберг Согласно результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство слышавших о Грете Тунберг россиян считают, что шведская экоактивистка слабо понимает последствия своих действий и находится под влиянием других людей.

Политика МИД РФ опроверг сообщения о звонке Лаврова в Макею В министерстве иностранных дел России опровергли сообщения, размещенные в ряде Telegram-каналов, о якобы имевшем место телефонном разговоре между главами МИД РФ и Белоруссии Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Политика На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Политика В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.

Кино «Джокер» лидирует в мировом кинопрокате Фильм американского режиссера Тодда Филиппса "Джокер" по-прежнему остается лидером по сборам в мировом кинопрокате.

Футбол Полиция арестовала подозреваемых в расизме болгарских фанатов Полиция Болгарии задержала пятерых фанатов, подозреваемых в проявлении расизма во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Англии, передает Daily Mail.

Политика Харьковский горсовет выступил в поддержку «формулы Штайнмайера» Депутаты Харьковского городского совета выступили в поддержку "формулы Штайнмайера" и призвали воздержаться от проведения акций "Нет капитуляции".

Религия Патриарх Кирилл объявил либерализм греховной идеей Патриарх Кирилл заявил, что либерализм с точки зрения религии является греховной идеей, потому что ставит в центр человека, а не Бога.

Транспорт «Победа» повысит цены на авиабилеты на 40% Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.

Киберспорт Riot выпустит файтинг по League of Legends Riot работает над файтингом по League of Legends – Project L. В файтинге будут персонажи из вселенной игры.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Происшествия В Петербурге задержали подозреваемую в убийстве соседа по коммуналке Следователи задержали подозреваемую в убийстве и расчленении мужчины, части тела которого были обнаружены 5 апреля 2019 года около одного из домов на Канонерском острове.

Фигурное катание Российскую фигуристку дисквалифицировали на два года за допинг Международный союз конькобежцев (ISU) объявил на официальном сайте о дисквалификации российской фигуристки Александры Кошевой за нарушение антидопинговых правил.

Шоу-бизнес Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции Друзья Анастасии Заворотнюк рассказали, что состояние актрисы после операции заметно улучшилось.