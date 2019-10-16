Общество

РИА НовостиРИА НовостиСредняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года

Продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,7 года по сравнению с показателями прошлого года, сообщила пресс-служба Минздрава. Так, средняя продолжительность жизни в России составила 73,6 года.
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Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года

РИА Новости04:04

Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года

ТАСС03:13

Минздрав сообщил об увеличении средней продолжительности жизни россиян

RT на русском03:34

Скворцова: в России стали дольше жить

Говорит Москва03:30

Россияне стали дольше жить

Газета.Ru03:21

Продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года

Телеканал 360°04:04

Будем жить долго!

Астраханские новости14 октября в 01:36
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Происшествия

Известный бизнесмен погиб в ДТП под Челябинском

Российская газета 03:40
Армия и оружие

Военная полиция РФ провела первое патрулирование в Манбидже

Вести.Ru 02:10
Происшествия

В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей

Вести.Ru 04:58
Политика

В Кремле рассказали о скором визите Эрдогана в Россию

Днем ранее российский лидер Владимир Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом во время телефонной беседы, и приглашение было принято.
Известия 02:31
Происшествия

В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь

Российская газета вчера в 15:05
Происшествия

В Нидерландах семья девять лет ждала конца света в подвале

РЕН ТВ вчера в 16:47
Политика

Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.
Известия 04:43
Происшествия

Жителя Архангельска привязали к столбу и совершили над ним самосуд

Газета.Ru 03:36
Происшествия

Суд арестовал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске

Центральный районный суд Красноярска арестовал до 13 декабря Андрея Шилова и Сергея Шмелева, подозреваемых в избиении до смерти своего знакомого.
РБК 02:05
Происшествия

Пропавшая после продажи автомобиля екатеринбурженка найдена мертвой

За короткий отрезок времени машина пропавшей девушки была найдена в Челябинске у перекупщиков.
В городе R вчера в 06:08
Происшествия

Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки

Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян не знают о Грете Тунберг

Согласно результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство слышавших о Грете Тунберг россиян считают, что шведская экоактивистка слабо понимает последствия своих действий и находится под влиянием других людей.
Инфорос 04:47
Политика

МИД РФ опроверг сообщения о звонке Лаврова в Макею

В министерстве иностранных дел России опровергли сообщения, размещенные в ряде Telegram-каналов, о якобы имевшем место телефонном разговоре между главами МИД РФ и Белоруссии Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.
REGNUM 05:04
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика

На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко

Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 03:20
Политика

В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.
REGNUM вчера в 06:19
Кино

«Джокер» лидирует в мировом кинопрокате

Фильм американского режиссера Тодда Филиппса "Джокер" по-прежнему остается лидером по сборам в мировом кинопрокате.
Газета.Ru 13 октября в 14:16
Футбол

Полиция арестовала подозреваемых в расизме болгарских фанатов

Полиция Болгарии задержала пятерых фанатов, подозреваемых в проявлении расизма во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Англии, передает Daily Mail.
Газета.Ru 04:16
Технологии

Обсуждение спецификации PCI-Express Gen 6.0 версии 0.3 завершится через три недели

Разработчики спецификации PCI-Express Gen 6.0 предоставили членам организации PCI-SIG доступ к предварительной версии 0.3.
iXBT.com 04:40
Технологии

Россия вошла в пятёрку стран по заражению умных устройств

Атаки с российских умных устройств составили примерно 11%.
Ореанда-Новости вчера в 10:19
Политика

Харьковский горсовет выступил в поддержку «формулы Штайнмайера»

Депутаты Харьковского городского совета выступили в поддержку "формулы Штайнмайера" и призвали воздержаться от проведения акций "Нет капитуляции".
РИА Новости 05:11
Религия

Патриарх Кирилл объявил либерализм греховной идеей

Патриарх Кирилл заявил, что либерализм с точки зрения религии является греховной идеей, потому что ставит в центр человека, а не Бога.
Политсовет 01:13
Транспорт

«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%

Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Киберспорт

Riot выпустит файтинг по League of Legends

Riot работает над файтингом по League of Legends – Project L. В файтинге будут персонажи из вселенной игры.
Cyber.sports.ru 02:41
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Религия

В Петербурге хотят снести незаконно построенный храм

Новый День 04:49
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемую в убийстве соседа по коммуналке

Следователи задержали подозреваемую в убийстве и расчленении мужчины, части тела которого были обнаружены 5 апреля 2019 года около одного из домов на Канонерском острове.
РБК 03:45
Фигурное катание

Российскую фигуристку дисквалифицировали на два года за допинг

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил на официальном сайте о дисквалификации российской фигуристки Александры Кошевой за нарушение антидопинговых правил.
РБК 04:32
Шоу-бизнес

Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции

Друзья Анастасии Заворотнюк рассказали, что состояние актрисы после операции заметно улучшилось.
РИА Новости 03:06
Экономика

Рост пенсий в России поставили под сомнение

Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru 14 октября в 07:19
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