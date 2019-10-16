Здоровье
РИА НовостиСредняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года
Продолжительность жизни россиян увеличилась более чем на восемь месяцев по сравнению с показателями прошлого года, сообщила пресс-служба Минздрава. Так, средняя продолжительность жизни в России составила 73,6 года.
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За 8 месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 лет в среднем, т.е. на 0,7 года, по сравнению с показателем 2018 года.
— Вероника Скворцова, российский политикГазета.Ru 03:21
с чего всё началось
«Согласно опубликованным Федеральной службой государственной статистики данным, за восемь месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни <...> на 0,7 года, по сравнению с показателем 2018 года», — цитируют Скворцову на сайте Минздрава в среду, 16 октября.Известия04:49
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