Экономика
Общественное телевидение РоссииСредняя ставка ипотеки в России снизилась
В России подешевела ипотека, передает ОТР. По данным банка России, в сентябре средняя ставка по кредитам на покупку жилья снизилась на 0,23% и составила 9,68%. Ипотечные займы дешевеют с весны.
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Осенью 2019 года на российском рынке ипотечного жилищного кредитования продолжилось снижение процентных ставок, констатируют аналитики Центробанка в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.Lenta.ruвчера в 04:55
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Средняя ставка по ипотеке в РФ в сентябре опустилась до 9,68% с 9,91% в августе
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