с чего всё началось

В России подешевела ипотека, передает ОТР. По данным банка России, в сентябре средняя ставка по кредитам на покупку жилья снизилась на 0,23% и составила 9,68%. Ипотечные займы дешевеют с весны.

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Происшествия Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева.

Шоу-бизнес Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.

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Происшествия В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.

Происшествия Из-за убийства ребенка в Нарьян-Маре на день закроют детский сад Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа сообщает о том, что после трагедии, которая произошла в детском саду «Сказка» в четверг, 31 октября, в пятницу детский сад будет закрыт для посещения.

Транспорт Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров Минтранс России подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них, следует из проекта на соответствующем госпортале.

Политика В США хотят ограничить въезд в страну для граждан еще ряда стран В Вашингтоне рассматривают вопрос о расширении списка стран, гражданам которых будет закрыт въезд в США.

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Хоккей Канадский хоккеист за минуту уложил на лед двух россиян На четвертой минуте матча Хант применил силовой прием против российского защитника Дениса Баранцева и повалил его на лед.

Армия и оружие Запуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир» оценили британцы Пользователи Сети в Великобритании бурно отреагировали на статью СМИ о запуске баллистической ракеты Р-30 «Булава» с субмарины «Князь Владимир».

Здоровье Лукашенко высказался о миграции белорусов за границу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силой миграцию белорусских специалистов за рубеж не остановить.

Гаджеты Новый флагман среди процессоров Intel скоро появится в продаже Intel Core i9-9900KS Special Edition – такое название получил новый процессор от компании Intel.

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Экономика Глава ПФР пообещал рост пенсий на 18% в ближайшие три года Положение о росте пенсии выше инфляции заложено в проект бюджета Пенсионного фонда, сообщил глава ПФР Антон Дроздов.

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Происшествия В Томске Renault Logan наехал на пешеходов, один погиб Двое пострадавших пешеходов, пассажиры автомобиля Ssang Yong и водитель автомобиля Renault Logan были госпитализированы.

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