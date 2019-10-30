Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииСредняя ставка ипотеки в России снизилась

В России подешевела ипотека, передает ОТР. По данным банка России, в сентябре средняя ставка по кредитам на покупку жилья снизилась на 0,23% и составила 9,68%. Ипотечные займы дешевеют с весны.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
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