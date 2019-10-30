Экономика
Общественное телевидение РоссииСредняя ставка ипотеки в России снизилась
В России подешевела ипотека, передает ОТР. По данным банка России, в сентябре средняя ставка по кредитам на покупку жилья снизилась на 0,23% и составила 9,68%. Ипотечные займы дешевеют с весны.
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Вирус-троян xHelper специалисты впервые обнаружили еще этой весной, и, по их словам, количество инфицированных устройств уже превышает 45 тысяч.
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Из-за прорыва трубы на улице Олеко Дундича в петербургском районе Купчино дороги на юге города заволокло туманом.
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Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
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