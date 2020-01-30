Экономика
БМ24Средняя ставка по ипотеке достигла исторического минимума
Что касается задолженности по ипотечным кредитам (речь о рублевой и валютной ипотеке), на 1 января 2020 года этот показатель составил 7,7 трлн рублей. По сравнению с началом 2019 года задолженность выросла на 1,1 трлн рублей, уточняется в сообщении.
Читать в источнике
Оценить42
с чего всё началось
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в декабре 2019 г. снизилась до 9%. Об этом сообщили в ЦБ РФ со ссылкой на данные по ипотечному кредитованию.Вести.Финанс30 января в 12:45
Подробнее о событии
Показать все источники
ДОМ.РФ ждет снижения средней ставки по ипотеке до 8,7% в первом полугодии 2020 года
Интерфакс31 января в 03:08
ДОМ.РФ: ипотечные ставки по банковским продуктам упали ниже 9%
Будущее России. Национальные проекты31 января в 04:34
Банк ДОМ.РФ выдал более 17 млрд рублей в рамках программы рефинансирования ипотеки
Банки.ру31 января в 14:08
Программа льготной ипотеки для семей повлияла на снижение ставок по итогам 2019 года
ТАСС30 января в 15:44
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 02:22, Ашберн
Общество
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Общество
NYT сообщила о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret
Бывшего директора по маркетингу компании L Brands (владеет брендом женского белья Victoriaʼs Secret) Эда Разека обвинили в сексуальных домогательствах, издевательствах и женоненавистничестве по отношению к моделям.
Энергетика
В Крыму увеличились цены на газ
В Крыму с сегодняшнего дня, с 1 февраля, действуют другие цены на природный газ.
Происшествия
Загорелось здание «Лениздата» в Петербурге
В центре Санкт-Петербурга произошло возгорание в здании "Лениздата". Об этом РИА "Новости" рассказали в экстренных службах города.
Армия и оружие
В Минске представили новую реактивную систему залпового огня «Флейта»
В Минске впервые продемонстрировали новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Флейта".
Политика
Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем
Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Авто
Российский Skoda Karoq подешевел до старта продаж
Компания Skoda объявила о начале приёма заказов в России на компактный кроссовер Karoq.
Общество
Росстат назвал регионы с самой большой убылью населения
Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Политика
Помпео прибыл в Нур-Султан для встречи с президентом Казахстана
Фигурное катание
Загитова упала на шоу Слуцкой в Доброграде
В субботу российская фигуристка Алина Загитова выступила на показательном шоу у двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой.
Политика
Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Общество
ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах
Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
Политика
Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%»
Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Белоруссии, после переговоров с президентом Александром Лукашенко заявил, что американские производители готовы обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам, передает Tut.by.
Происшествия
Опубликовано видео последствий обрушения в кафе в Новосибирске
В распоряжении телеканала РЕН ТВ появились кадры с места обрушения пристройки к кафе в Новосибирске.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей
По словам Плаксиной, мать могла не только запирать ее на ключ в комнате, но и не раз набрасывалась на нее и начинала душить.
Происшествия
Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице
Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает
Общество
В России впервые выявили больных коронавирусом
Роспотребнадзор выявил двух больных коронавирусом на территории Забайкальского края и Тюменской области, оба — граждане Китая, заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга.
Здоровье
Госпитализированный в Чите с коронавирусом гражданин КНР пожаловался на качество медобслуживания
Гражданин Китая Ван Юньбин, госпитализированный в Забайкальском крае с коронавирусом, пожаловался на плохие условия содержания в инфекционной больнице Читы.
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Здоровье
В США выявлен восьмой случай заражения коронавирусом
На сей раз больной коронавирусом был выявлен в штате Массачусетс, где это первый случай.
Здоровье
В Амурской области зарегистрированы случаи распространения фейков о коронавирусе
Как отметил Василий Александрович, зарегистрированы случаи распространения недостоверной информации.
Армия и оружие
Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе
Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
Общество
Китай приостановил поставки смартфонов в Россию из-за коронавируса
Китай приостановит поставки мобильных телефонов в Россию.
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в феврале
Уточняется, что россиян ждет сокращенная рабочая неделя, которая продлится с 25 по 28 февраля.
Политика
Патриарх Кирилл предложил внести бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской конституции, добавив в нее упоминание бога. Об этом сообщает РИА "Новости".
Авто
Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращенной дистанции
Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращённой дистанции.
Общество
Вильфанд пообещал москвичам «нормальную погоду» впервые за зиму
Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля, когда температура опустится до 14 градусов мороза.