с чего всё началось

Что касается задолженности по ипотечным кредитам (речь о рублевой и валютной ипотеке), на 1 января 2020 года этот показатель составил 7,7 трлн рублей. По сравнению с началом 2019 года задолженность выросла на 1,1 трлн рублей, уточняется в сообщении.

Общество NYT сообщила о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret Бывшего директора по маркетингу компании L Brands (владеет брендом женского белья Victoriaʼs Secret) Эда Разека обвинили в сексуальных домогательствах, издевательствах и женоненавистничестве по отношению к моделям.

Происшествия Загорелось здание «Лениздата» в Петербурге В центре Санкт-Петербурга произошло возгорание в здании "Лениздата". Об этом РИА "Новости" рассказали в экстренных службах города.

Политика Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.

Фигурное катание Загитова упала на шоу Слуцкой в Доброграде В субботу российская фигуристка Алина Загитова выступила на показательном шоу у двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой.

Политика Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%» Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Белоруссии, после переговоров с президентом Александром Лукашенко заявил, что американские производители готовы обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам, передает Tut.by.

Шоу-бизнес Дочь Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей По словам Плаксиной, мать могла не только запирать ее на ключ в комнате, но и не раз набрасывалась на нее и начинала душить.

Происшествия Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.

Общество В России впервые выявили больных коронавирусом Роспотребнадзор выявил двух больных коронавирусом на территории Забайкальского края и Тюменской области, оба — граждане Китая, заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга.

Армия и оружие Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.

Политика Патриарх Кирилл предложил внести бога в Конституцию Патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской конституции, добавив в нее упоминание бога. Об этом сообщает РИА "Новости".