Экономика

БМ24БМ24Средняя ставка по ипотеке достигла исторического минимума

Что касается задолженности по ипотечным кредитам (речь о рублевой и валютной ипотеке), на 1 января 2020 года этот показатель составил 7,7 трлн рублей. По сравнению с началом 2019 года задолженность выросла на 1,1 трлн рублей, уточняется в сообщении.
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с чего всё началось
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в декабре 2019 г. снизилась до 9%. Об этом сообщили
 в ЦБ РФ со ссылкой на данные по ипотечному кредитованию.
Вести.Финанс30 января в 12:45

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ДОМ.РФ ждет снижения средней ставки по ипотеке до 8,7% в первом полугодии 2020 года

Интерфакс31 января в 03:08

ДОМ.РФ: ипотечные ставки по банковским продуктам упали ниже 9%

Будущее России. Национальные проекты31 января в 04:34

Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году

Коммерсантъ31 января в 04:27

Банк ДОМ.РФ выдал более 17 млрд рублей в рамках программы рефинансирования ипотеки

Банки.ру31 января в 14:08

Программа льготной ипотеки для семей повлияла на снижение ставок по итогам 2019 года

ТАСС30 января в 15:44

Ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума

URA.Ru30 января в 12:46

Средняя ставка по ипотеке в РФ в декабре достигла исторического минимума в 9%

ПРАЙМ30 января в 11:27
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Общество

Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
РИА Новости 00:59
Общество

NYT сообщила о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret

Бывшего директора по маркетингу компании L Brands (владеет брендом женского белья Victoriaʼs Secret) Эда Разека обвинили в сексуальных домогательствах, издевательствах и женоненавистничестве по отношению к моделям.
РБК вчера в 20:59
Энергетика

В Крыму увеличились цены на газ

В Крыму с сегодняшнего дня, с 1 февраля, действуют другие цены на природный газ.
Krym.News вчера в 05:50
Происшествия

Загорелось здание «Лениздата» в Петербурге

В центре Санкт-Петербурга произошло возгорание в здании "Лениздата". Об этом РИА "Новости" рассказали в экстренных службах города.
Газета.Ru 02:11
Армия и оружие

В Минске представили новую реактивную систему залпового огня «Флейта»

В Минске впервые продемонстрировали новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Флейта".
Актуальные Новости 31 января в 11:52
Происшествия

Чемпион России по боксу сломал нос сотруднику Росгвардии

Газета.Ru 02:05
Политика

Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем

Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Газета.Ru вчера в 10:24
Авто

Российский Skoda Karoq подешевел до старта продаж

Компания Skoda объявила о начале приёма заказов в России на компактный кроссовер Karoq.
Журнал Авто.ру 31 января в 03:57
Общество

Росстат назвал регионы с самой большой убылью населения

Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
РИА Новости 02:09
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Политика

Помпео прибыл в Нур-Султан для встречи с президентом Казахстана

iReactor вчера в 12:24
Фигурное катание

Загитова упала на шоу Слуцкой в Доброграде

В субботу российская фигуристка Алина Загитова выступила на показательном шоу у двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой.
Нева Спорт 01:32
Политика

Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

Российская газета вчера в 08:39
Общество

ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах

Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
REGNUM вчера в 23:23
Политика

Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%»

Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Белоруссии, после переговоров с президентом Александром Лукашенко заявил, что американские производители готовы обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам, передает Tut.by.
РБК вчера в 05:35
Происшествия

Опубликовано видео последствий обрушения в кафе в Новосибирске

В распоряжении телеканала РЕН ТВ появились кадры с места обрушения пристройки к кафе в Новосибирске.
РИА Новости вчера в 18:47
Шоу-бизнес

Дочь Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей

По словам Плаксиной, мать могла не только запирать ее на ключ в комнате, но и не раз набрасывалась на нее и начинала душить.
Shraibikus News 01:17
Происшествия

Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице

Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Газета.Ru вчера в 09:12
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

ТАСС вчера в 01:47
Общество

В России впервые выявили больных коронавирусом

Роспотребнадзор выявил двух больных коронавирусом на территории Забайкальского края и Тюменской области, оба — граждане Китая, заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга.
Rambler News Service 31 января в 07:41
Здоровье

Госпитализированный в Чите с коронавирусом гражданин КНР пожаловался на качество медобслуживания

Гражданин Китая Ван Юньбин, госпитализированный в Забайкальском крае с коронавирусом, пожаловался на плохие условия содержания в инфекционной больнице Читы.
Коммерсантъ вчера в 23:23
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Здоровье

В США выявлен восьмой случай заражения коронавирусом

На сей раз больной коронавирусом был выявлен в штате Массачусетс, где это первый случай.
Ридус вчера в 14:25
Здоровье

В Амурской области зарегистрированы случаи распространения фейков о коронавирусе

Как отметил Василий Александрович, зарегистрированы случаи распространения недостоверной информации.
Амур.инфо 01:23
Армия и оружие

Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе

Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Общество

Китай приостановил поставки смартфонов в Россию из-за коронавируса

Китай приостановит поставки мобильных телефонов в Россию.
ГЛАС.RU 31 января в 03:52
Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в феврале

Уточняется, что россиян ждет сокращенная рабочая неделя, которая продлится с 25 по 28 февраля.
Вечерняя Москва вчера в 00:51
Политика

Патриарх Кирилл предложил внести бога в Конституцию

Патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской конституции, добавив в нее упоминание бога. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:07
Авто

Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращенной дистанции

Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращённой дистанции.
Актуальные Новости вчера в 08:16
Общество

Вильфанд пообещал москвичам «нормальную погоду» впервые за зиму

Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля, когда температура опустится до 14 градусов мороза.
Известия вчера в 23:53
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