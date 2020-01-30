Что касается задолженности по ипотечным кредитам (речь о рублевой и валютной ипотеке), на 1 января 2020 года этот показатель составил 7,7 трлн рублей. По сравнению с началом 2019 года задолженность выросла на 1,1 трлн рублей, уточняется в сообщении.

Здоровье Зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия в российской больнице Госпитализированный с коронавирусом в краевую инфекционную больницу Забайкалья гражданин Китая Ван Юньбин пожаловался на плохие условия содержания и лечения в медицинском учреждении.

Происшествия В Петербурге горит здание «Лениздата» Площадь пожара в здании "Лениздата" в Петербурге возросла до 200 квадратных метров, пожару присвоена вторая категория сложности, сообщает городское управление МЧС.

Авто Новый механизм регистрации автомобилей пояснили в ГИБДД Прежний госномер на подержанных автомобилях теперь сохраняется только если автомобиль зарегистрирован в том же регионе, где продается.

Политика Помпео рассказал о выгоде для Казахстана при сотрудничестве с США Американский госсекретарь Майк Помпео по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане отметил, что деловое партнёрство с США принесёт выгоду для Казахстана.

Общество Помпео оценил Парк высоких технологий в Белоруссии Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вдохновлен увиденным в Парке высоких технологий (ПВТ) в Белоруссии и на примере парка становится понятно, "насколько эффективно американские инвестиции могут содействовать улучшению благосостояния во всем мире".

Теннис Джокович поделился ожиданиями от предстоящего финала Australian Open Вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего финала турнира Australian Open - 2020, передает ATP Tour.