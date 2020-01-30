Экономика

БМ24БМ24Средняя ставка по ипотеке достигла исторического минимума

Что касается задолженности по ипотечным кредитам (речь о рублевой и валютной ипотеке), на 1 января 2020 года этот показатель составил 7,7 трлн рублей. По сравнению с началом 2019 года задолженность выросла на 1,1 трлн рублей, уточняется в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

Ипотека достигла дна

Коммерсантъ03:44

Банк ДОМ.РФ выдал более 17 млрд рублей в рамках программы рефинансирования ипотеки

Банки.ру31 января в 14:08

Ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума

URA.Ru30 января в 12:46

ДОМ.РФ ждет снижения средней ставки по ипотеке до 8,7% в первом полугодии 2020 года

Интерфакс31 января в 03:08

Программа льготной ипотеки для семей повлияла на снижение ставок по итогам 2019 года

ТАСС30 января в 15:44

ДОМ.РФ: ипотечные ставки по банковским продуктам упали ниже 9%

Будущее России. Национальные проекты31 января в 04:34

Средняя ставка по ипотеке в РФ в декабре достигла исторического минимума в 9%

ПРАЙМ30 января в 11:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 04:02, Ашберн
Наука

Ученые дали научное объяснение глупости

По словам физиков и психологов, человеческая глупость зависит от неопределенности.
RuNews24.ru вчера в 04:17
Общество

Сотрудники банков назвали способы распознать телефонных мошенников

Банковские служащие рассказали, как вычислить телефонного мошенника и не предотвратить кражу средств с карты.
News.ru 03:42
Общество

Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу

Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Газета.Ru 01:20
Здоровье

Зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия в российской больнице

Госпитализированный с коронавирусом в краевую инфекционную больницу Забайкалья гражданин Китая Ван Юньбин пожаловался на плохие условия содержания и лечения в медицинском учреждении.
Lenta.ru 03:53
Происшествия

СК сообщил о задержании организатора вечеринки в кафе в Новосибирске

Задержан организатор вечеринки в кафе в Новосибирске, сообщается на сайте Следственного комитета РФ в воскресенье, 2 февраля.
Известия 02:25
Происшествия

Чемпион России по боксу напал на сотрудника Росгвардии в Москве

Известия 03:42
Происшествия

В Петербурге горит здание «Лениздата»

Площадь пожара в здании "Лениздата" в Петербурге возросла до 200 квадратных метров, пожару присвоена вторая категория сложности, сообщает городское управление МЧС.
Вести.Ru 02:35
Общество

ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах

Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
REGNUM вчера в 23:23
Футбол

Защитник «Ливерпуля» Ван Дейк может стать игроком «Ювентуса»

Газета.Ru 01:50
Авто

Новый механизм регистрации автомобилей пояснили в ГИБДД

Прежний госномер на подержанных автомобилях теперь сохраняется только если автомобиль зарегистрирован в том же регионе, где продается.
ГЛАС.RU 02:25
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 31 января в 02:58
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Шоу-бизнес

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
StarHit.ru вчера в 02:00
Общество

Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения

Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
РИА Новости 02:09
Технологии

Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
Общество

Вспышку птичьего гриппа выявили в Китае

Известия вчера в 19:49
Политика

Помпео рассказал о выгоде для Казахстана при сотрудничестве с США

Американский госсекретарь Майк Помпео по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане отметил, что деловое партнёрство с США принесёт выгоду для Казахстана.
RT на русском 03:55
Общество

Помпео оценил Парк высоких технологий в Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вдохновлен увиденным в Парке высоких технологий (ПВТ) в Белоруссии и на примере парка становится понятно, "насколько эффективно американские инвестиции могут содействовать улучшению благосостояния во всем мире".
РИА Новости 03:57
Здоровье

Врачи рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом в Тюмени

Состояние студентки из КНР в Тюмени, у которой ранее был обнаружен коронавирус, остаётся стабильным.
News.ru 01:40
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Теннис

Джокович поделился ожиданиями от предстоящего финала Australian Open

Вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего финала турнира Australian Open - 2020, передает ATP Tour.
Газета.Ru 02:40
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 31 января в 10:37
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва

Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
OAnews вчера в 05:16
Армия и оружие

«Алмаз-Антей» продемонстрирует в Индии модель новейшего ЗРК «Викинг»

Актуальные Новости 31 января в 04:33
Кино

В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel

На секции Reddit, посвящённой киновселенной Marvel, начали появляться скриншоты удалённых сцен из разных фильмов.
Игромания.ру 31 января в 07:23
Футбол

Испанские болельщики оценили дебют Смолова в «Сельте»

В общем, фанаты команды из Виго положительно оценили дебют россиянина. Ранее экс-игрок "Сельты" Александр Мостовой оценил дебют Смолова.
Газета.Ru вчера в 20:25
Общество

Опубликованы переговоры рабочих перед обрушением СКК

В СМИ опубликованы переговоры рабочих, которые выполняли работы по демонтажу спортивно-культурного комплекса "Петербургский".
Московский Комсомолец вчера в 03:38
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Происшествия

На борту самолета, летевшего из Челябинска в Москву, умер пассажир

Пассажир самолета, летевшего из Челябинска в Москву утром 2 февраля, скончался на борту.
URA.Ru 03:18
Происшествия

Жительница Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус

Жительница города Мурино Ленинградской области госпитализирована с подозрением на коронавирус нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru 03:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное