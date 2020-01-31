Экономика
БМ24Средняя ставка по ипотеке достигла исторического минимума
Что касается задолженности по ипотечным кредитам (речь о рублевой и валютной ипотеке), на 1 января 2020 года этот показатель составил 7,7 трлн рублей. По сравнению с началом 2019 года задолженность выросла на 1,1 трлн рублей, уточняется в сообщении.
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ДОМ.РФ ждет снижения средней ставки по ипотеке до 8,7% в первом полугодии 2020 года
Интерфакс31 января в 03:08
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