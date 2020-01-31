Экономика

БМ24БМ24Средняя ставка по ипотеке достигла исторического минимума

Что касается задолженности по ипотечным кредитам (речь о рублевой и валютной ипотеке), на 1 января 2020 года этот показатель составил 7,7 трлн рублей. По сравнению с началом 2019 года задолженность выросла на 1,1 трлн рублей, уточняется в сообщении.
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Средняя ставка выданной ипотеки упала до 9% годовых

Ведомости31 января в 01:54

Ипотека достигла дна

Коммерсантъвчера в 03:44

ДОМ.РФ ждет снижения средней ставки по ипотеке до 8,7% в первом полугодии 2020 года

Интерфакс31 января в 03:08

Как могут измениться ипотечные ставки в России в 2020 году

RT на русскомвчера в 09:10

Ставки по ипотечным кредитам в 2019 г. опустились до исторического минимума

КВобзор31 января в 01:30

«Дом.РФ»: ставка ипотеки в 8,7% будет достигнута в первом полугодии

РИА Новости31 января в 02:06

Средняя ставка по ипотеке снизилась до 9%

Российская газета31 января в 00:38
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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Происшествия

Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске

Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
Известия вчера в 23:28
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РИА Новости вчера в 08:15
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Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса из КНР.
РБК вчера в 22:15
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RT на русском 01 февраля в 15:54
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В Российской Федерации скоро создадут Инновационную инфраструктуру поддержки и внедрения в производство электронной компонентной базы.
Территория новостей 01 февраля в 15:38
Общество

В России захотели ужесточить наказание за шум ночью

Законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Lenta.ru вчера в 23:26
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В Android Auto добавили долгожданную функцию

В новой версии автомобильной платформы от Google появилась функция отключения звука оповещений.
Профиль 31 января в 07:52
Технологии

Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов

Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
UfacityNews.ru вчера в 14:08
Происшествия

Воспитанник «Трактора» обругал «Аэрофлот» за гибель котов

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Здоровье

Капремонт первых четырех поликлиник начнется в феврале

В феврале текущего года в четырех зданиях городских поликлиник начнется капитальный ремонт.
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Кино

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Военная драма "1917" режиссера Сэма Мендеса, повествующая о судьбе двух британских солдат в годы Первой мировой войны, победила в номинации "Лучший фильм" премии британской Академии кино и телевидения (BAFTA).
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Политика

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости вчера в 13:39
Политика

Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 18:51
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости вчера в 17:09
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78.ru вчера в 06:24
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
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Политика

Савченко: Зеленский «идет не тем путем»

Бывший депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не исполняет свои предвыборные обещания и "идет не тем путем".
Газета.Ru вчера в 22:13
Общество

Более 70% россиян выразили желание сменить профессию

Почти три четверти опрошенных россиян выразили желание сменить профессию.
БИЗНЕС Online вчера в 15:51
Космос

Эксперты сообщили, опасен ли приближающийся к Земле астероид

Астероид 2002 PZ39, приближающийся к Земле, не представляет опасности для нашей планеты.
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Авто

Названы ошибки при замене и доливе моторного масла

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Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
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Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев

При применении метода IBDmix ученые обнаружили, что все современные люди, включая африканцев, имеют гены неандертальцев.
ToDay News Ufa 31 января в 03:06
Экономика

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 с ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:40
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Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

Известия вчера в 15:36
Происшествия

В ХМАО в ДТП погибли двое полицейских

РИА Новости вчера в 10:02
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35-летняя Марина Кравец впервые станет матерью

Для звезды Comedy Club и ее супруга Аркадия Водахова ребенок станет первым. Марина Кравец не так часто говорит о своей личной жизни.
Woman.ru вчера в 04:19
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Шнуров высмеял Охлобыстина и Прилепина за создание партии «За правду»

Музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, которое посвятил новой партии Захара Прилепина «За правду».
Политическая Экспертиза вчера в 11:01
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Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
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