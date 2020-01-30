с чего всё началось

Что касается задолженности по ипотечным кредитам (речь о рублевой и валютной ипотеке), на 1 января 2020 года этот показатель составил 7,7 трлн рублей. По сравнению с началом 2019 года задолженность выросла на 1,1 трлн рублей, уточняется в сообщении.

Финансы Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».

Происшествия Посольство РФ выясняет, пострадали ли россияне при теракте в Лондоне Посольство РФ находится на связи с полицией в связи с инцидентом в Лондоне, наличие граждан России среди пострадавших выясняется, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.

Технологии Google анонсировала «60-секундный YouTube» — Tangi Google, являющая собственником YouTube, решила выделить из видеохостинга видео по тематикам «Искусство», «Мода и красота», «Приготовление пищи», «Сделай сам», «Стиль жизни» и, в перспективе, «Технологии» в новое мобильное приложение Tangi (TeAch aNd GIve).

Здоровье Минздрав назвал сроки создания онкологического регистра в стране Как передает ОТР, об этом заявил Министр здравоохранения Михаил Мурашко на дне открытых дверей в Московском онкологическом институте имени Герцена.

Политика Помпео заявил о готовности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью США готовы продавать Белоруссии энергоресурсы в необходимых для республики объемах и по конкурентным ценам, заявил госсекретарь Майк Помпео в ходе визита в Минск (его слова приводит «Белта»).

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.