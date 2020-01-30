Экономика

БМ24БМ24Средняя ставка по ипотеке достигла исторического минимума

Что касается задолженности по ипотечным кредитам (речь о рублевой и валютной ипотеке), на 1 января 2020 года этот показатель составил 7,7 трлн рублей. По сравнению с началом 2019 года задолженность выросла на 1,1 трлн рублей, уточняется в сообщении.
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с чего всё началось
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в декабре 2019 г. снизилась до 9%. Об этом сообщили
 в ЦБ РФ со ссылкой на данные по ипотечному кредитованию.
Вести.Финанс30 января в 12:45

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Ипотека достигла дна

Коммерсантъ03:44

ДОМ.РФ: ипотечные ставки по банковским продуктам упали ниже 9%

Будущее России. Национальные проекты31 января в 04:34

Средняя ставка по ипотеке в РФ в декабре достигла исторического минимума в 9%

ПРАЙМ30 января в 11:27

Программа льготной ипотеки для семей повлияла на снижение ставок по итогам 2019 года

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Средняя ставка по ипотеке упала до исторического минимума

Аргументы и Факты30 января в 12:43

ДОМ.РФ ждет снижения средней ставки по ипотеке до 8,7% в первом полугодии 2020 года

Интерфакс31 января в 03:08
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