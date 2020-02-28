Экономика
АМИТЕЛСредняя ставка по ипотеке обновила исторический минимум в России
Кредиты на жилье стали брать намного чаще Средневзвешенная ставка по ипотеке в России по данным на 1 февраля 2020 года снизилась на 0,16%, тем самым достигнув отметки 8,84% годовых, обновив исторический минимум, следует из статистики Центробанка.
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Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в январе 2020 года снизилась до 8,84% (9% в декабре 2019 года), сообщает пресс-служба Банка России.Коммерсантъ28 февраля в 14:09
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Ставка по ипотеке в январе обновила исторический минимум, опустившись ниже 9%
Коммерсантъ28 февраля в 14:09
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 11:53, Ашберн
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