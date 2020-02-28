с чего всё началось

Кредиты на жилье стали брать намного чаще Средневзвешенная ставка по ипотеке в России по данным на 1 февраля 2020 года снизилась на 0,16%, тем самым достигнув отметки 8,84% годовых, обновив исторический минимум, следует из статистики Центробанка.

Средняя ставка по ипотеке обновила исторический минимум в России

Армия и оружие Глава дипломатии ЕС призвал провести встречу по Сирии Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал провести на предстоящей неделе внеочередное заседание Совета Евросоюза по иностранным делам для обсуждения текущей ситуации в Сирии.

Происшествия В Москве из кальянной в полицию доставили 70 подростков Отмечается, что в помещении находились подростки в возрасте от 15 до 18 лет, которые были доставлены в территориальные отделы для освидетельствования, после чего их передали родителям.

Игры Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру Разработчики Beautiful Desolation из студии The Brotherhood опубликовали обращение к пиратам, в котором попросили тех поддержать их изометрическую постапокалиптическую приключенческую игру.

Политика Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех» В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.

Общество В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.

Единоборства Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.

Футбол Семин отреагировал на критику Губерниева Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.