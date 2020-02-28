Экономика

АМИТЕЛАМИТЕЛСредняя ставка по ипотеке обновила исторический минимум в России

Кредиты на жилье стали брать намного чаще Средневзвешенная ставка по ипотеке в России по данным на 1 февраля 2020 года снизилась на 0,16%, тем самым достигнув отметки 8,84% годовых, обновив исторический минимум, следует из статистики Центробанка.
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Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в январе 2020 года снизилась до 8,84% (9% в декабре 2019 года), сообщает пресс-служба
 Банка России.
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