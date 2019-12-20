Финансы

СаминвесторСаминвесторСредняя ставка по ипотеке опустилась до исторического минимума

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19 декабря 2019 года стало известно, что в ноябре текущего года средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до 9,2%, что является историческим минимумом. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ «О чём говорят тренды».
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Аналитики ЦБ: в ноябре средняя ставка по рублевой ипотеке опустилась до исторического минимума — 9,2%

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