19 декабря 2019 года стало известно, что в ноябре текущего года средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до 9,2%, что является историческим минимумом. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ «О чём говорят тренды».

Средняя ставка по ипотеке опустилась до исторического минимума

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