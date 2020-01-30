с чего всё началось

Средняя ставка по ипотечным кредитам в декабре 2019 года достигла исторического минимума - 9%, сообщает Банк России.

Средняя ставка по ипотеке снизилась до 9%

Шоу-бизнес Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.

Экономика Дедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась Экспорта в евро все равно больше Еще в начале 2018 года российские экспортеры в Китай получали почти 88% выручки в долларах и лишь 0,7% в евро.

Политика Эксперты выяснили отношение россиян к поправкам в Конституцию Россияне высказались о предложенных Путиным изменениях в Конституции РФ. Респондентов спросили, как они относятся к той или иной поправке.

Политика Захарова прокомментировала заявления в Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления руководства Эстонии о том, что Тартуский мирный договор 1920 года с Россией продолжает действовать.

Происшествия Неизвестные напали на журналиста в Северной Осетии и обыскали его Журналиста Дэвида Мамедова силой посадили в автомобиль в Северной Осетии, обыскали его личные вещи и затем отпустили, сообщает в воскресенье региональное отделение Союза журналистов России.

Происшествия СК попросил суд арестовать полицейских по делу Голунова В Басманный суд Москвы поступили ходатайства Следственного комитета России о заключении под стражу бывших полицейских, задержанных по делу Голунова, сообщили в пресс-службе суда.

Происшествия В центре Киева застрелили мужчину Неизвестный в центре Киева застрелил мужчину, проводится специальная операция по задержанию злоумышленника, сообщила в воскресенье пресс-служба столичной полиции.

Здоровье Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.

Шоу-бизнес Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова в Instagram сообщила, что исполнительница решила временно покинуть сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, которые она получила в ДТП в прошлом году.

Здоровье Еще 45 человек умерли из-за коронавируса в провинции Хубэй В китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 45 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, и 1 тыс. 347 новых случая заражения сообщили местные медицинские власти.

Транспорт Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем Россия на фоне распространения коронавируса приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем, говорится в заявлении РЖД.