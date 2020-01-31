Ипотечный портфель банков за год достиг 7,47 трлн руб. Среднегодовая ставка ипотеки, по подсчетам «Ведомостей», составила 9,87% годовых против 9,56% в 2018 г. Стоимость ипотеки достигла пика весной – 10,56% на 1 мая, но затем начала снижаться вслед за ключевой ставкой Центробанка.

с чего всё началось

Средняя ставка по ипотечным кредитам в декабре 2019 года достигла исторического минимума - 9%, сообщает Банк России.

Средняя ставка по ипотеке снизилась до 9%

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