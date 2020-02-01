Экономика

ГородовойГородовойСредняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума

В декабре 2019 года в России средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях достигла минимального за всю историю значения. Как сообщает Центробанк, она составила 9%. Также отмечается, что снижение кредитной ставки привело к увеличению популярности продукта.
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ДНР отказалась от обмена «всех на всех» на условиях Киева

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Назначение нового премьер-министра Ирака является важным шагом на пути преодоления сложившейся политической ситуации в стране, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
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Минтранс намерен высаживать из электричек музыкантов и меломанов

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В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
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Чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ в 2019 году выросла почти вдвое

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Коммерсантъ 03:00
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Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
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Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Росстат представил первую оценку ВВП России за 2019 год. За указанный период он увеличился на 1,3% и достиг 109,4 трлн рублей.
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Молодую пару нашли мертвой на юго-востоке Москвы, сообщил источник

По словам другого источника агентства в правоохранительных органах, на месте происшествия найдены использованные шприцы.
РИА Новости 06:37
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В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
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Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

В Тамбовском управлении ФСБ подтвердили, что в Сирии погиб боец центра специального назначения ведомства лейтенант Всеволод Трофимов.
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Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

В Крыму Белогорский районный суд заключил владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова под арест на два месяца.
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Энергетика

Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
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Если «Ливерпуль» продолжит беспроигрышную серию и сохранит 22-очковый отрыв, то «скаузеры» станут чемпионами за семь туров до конца чемпионата, а именно 21 марта в матче 31-го тура АПЛ.
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С 2016 года бренд BlackBerry принадлежал компании TCL Communications, которая имела права на выпуск и продажу устройств.
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Избивавшей Джонни Деппа Эмбер Херд в интернете объявили войну

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16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue

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Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией".
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