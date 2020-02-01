Экономика
ГородовойСредняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума
В декабре 2019 года в России средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях достигла минимального за всю историю значения. Как сообщает Центробанк, она составила 9%. Также отмечается, что снижение кредитной ставки привело к увеличению популярности продукта.
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Российские банки снизили ставки по ипотеке до 9%, но денег получили меньше
Красная весна01 февраля в 15:13
«Ведомости»: Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году
Мой Брянск01 февраля в 10:09
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Политика
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Назначение нового премьер-министра Ирака является важным шагом на пути преодоления сложившейся политической ситуации в стране, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
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Минтранс намерен высаживать из электричек музыкантов и меломанов
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Культура
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По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
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Свердловская область профинансирует подготовку паратлета Асташова
Двести сорок тысяч рублей будет направлено из бюджета Свердловской области в текущем году на спортивную подготовку чемпиона России по паратриатлону Михаила Асташова, который устроился на работу курьером в сервис "Яндекс.Еда", сообщили РИА Новости в понедельник в министерстве физической культуры и спорта региона.
Экономика
Чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ в 2019 году выросла почти вдвое
В 2019 году чистая прибыль «Аэрофлота» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла на 89,1% и составила 5,28 млрд руб. против 2,8 млрд руб. годом ранее.
Общество
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 414
Число людей, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй, увеличилось 3 февраля до 13522, жертвами вызванного им заболевания стали 414 человек.
Происшествия
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В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
МВД предложило новые комбинации для кода регионов на номерах
В России могут начать выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начитаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9, выяснил "Ъ".
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
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Росстат представил первую оценку ВВП России за 2019 год. За указанный период он увеличился на 1,3% и достиг 109,4 трлн рублей.
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Молодую пару нашли мертвой на юго-востоке Москвы, сообщил источник
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В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
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Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
В Тамбовском управлении ФСБ подтвердили, что в Сирии погиб боец центра специального назначения ведомства лейтенант Всеволод Трофимов.
Общество
Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца
В Крыму Белогорский районный суд заключил владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова под арест на два месяца.
Энергетика
Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса
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Футбол
«Ливерпуль» может стать чемпионом за семь туров до конца впервые в АПЛ
Если «Ливерпуль» продолжит беспроигрышную серию и сохранит 22-очковый отрыв, то «скаузеры» станут чемпионами за семь туров до конца чемпионата, а именно 21 марта в матче 31-го тура АПЛ.
Гаджеты
Смартфоны BlackBerry исчезнут из продажи
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Шоу-бизнес
Избивавшей Джонни Деппа Эмбер Херд в интернете объявили войну
Пользователи интернета объявили актрисе Эмбер Херд войну после того, как узнали, что она избивала Джонни Деппа.
Политика
Песков прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции РФ
Предложение Русской православной церкви (РПЦ) упомянуть Бога в Конституции России должна обсуждать рабочая группа по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией".