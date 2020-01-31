Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСредняя ставка по ипотеке в РФ достигла исторического минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в минувшем декабре достигла минимального за всю историю наблюдения значения — 9%, говорится в сообщении Банка России. Ставка по ипотеке росла с 9,41% в сентябре 2018 года до 10,55% в апреле 2019 года.
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Как могут измениться ипотечные ставки в России в 2020 году

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Ведомости31 января в 01:54

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КВобзор31 января в 01:30

«Дом.РФ»: ставка ипотеки в 8,7% будет достигнута в первом полугодии

РИА Новости31 января в 02:06

ДОМ.РФ ждет снижения средней ставки по ипотеке до 8,7% в первом полугодии 2020 года

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Клуб «Канзас-Сити Чифс» одержал победу над «Сан-Франциско Форти Найнерс» в Супербоуле – финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL).
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В Армении возбудили новое дело из-за тендера на поставку оружия из РФ

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Экономика

Аналитики оценили влияние коронавируса на товарооборот России с Китаем

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Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
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Газета.Ru вчера в 17:01
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Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
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Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции.
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В России предложили ужесточить наказание за шум ночью

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Назвали цены на бюджетный Kia Seltos для России

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Газета.Ru вчера в 23:31
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Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

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В Иркутске госпитализированы несколько пассажиров самолета из Пекина

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Собчак выпустит свое шоу на «Первом канале»

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