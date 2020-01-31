Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСредняя ставка по ипотеке в РФ достигла исторического минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в минувшем декабре достигла минимального за всю историю наблюдения значения — 9%, говорится в сообщении Банка России. Ставка по ипотеке росла с 9,41% в сентябре 2018 года до 10,55% в апреле 2019 года.
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Как могут измениться ипотечные ставки в России в 2020 году

RT на русскомвчера в 09:10

Ипотека достигла дна

Коммерсантъвчера в 03:44

Средняя ставка по ипотеке снизилась до 9%

Российская газета31 января в 00:38

Средняя ставка выданной ипотеки упала до 9% годовых

Ведомости31 января в 01:54

Ставки по ипотечным кредитам в 2019 г. опустились до исторического минимума

КВобзор31 января в 01:30

«Дом.РФ»: ставка ипотеки в 8,7% будет достигнута в первом полугодии

РИА Новости31 января в 02:06

ДОМ.РФ ждет снижения средней ставки по ипотеке до 8,7% в первом полугодии 2020 года

Интерфакс31 января в 03:08
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Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 18:51
Общество

Прием посылок из китайских интернет-магазинов могут запретить

Прием посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в России могут приостановить из-за короновируса.
АБН вчера в 21:56
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Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru вчера в 03:40
Общество

В России предложили ужесточить наказание за шум ночью

По словам ответственного секретаря экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павла Склянчука, на федеральном уровне "закона о тишине" не существует.
Российская газета 00:31
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Газета.Ru вчера в 17:01
Происшествия

У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
РИА Новости вчера в 22:18
Общество

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru вчера в 06:49
Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассталась с новым мужем через 12 дней после свадьбы

Актриса Памела Андерсон заявила о расставании с пятым супругом, продюсером Джоном Питерсом.
Газета Кемерова вчера в 23:18
Футбол

«Ливерпулю» осталось 6 побед до исторического чемпионства

«Ливерпуль» может сделать этот трофей историческим не только потому, что не мог его выиграть двадцать лет (последний чемпионство в сезоне 1989/90), но и потому, что этот трофей может стать самым быстрым за сезон в истории АПЛ.
Спорт день за днем вчера в 14:42
Общество

Гости церемонии награждения BAFTA надели наряды с оглядкой на экологию

Организаторы заранее попросили приглашённых следовать в одежде принципу "устойчивого развития" Одной из самых ожидаемых и заметных пар на красной дорожке церемонии награждения британской кинопремией BAFTA стали герцоги Кембриджские.
Inc-news.ru вчера в 15:24
Транспорт

Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем

Россия на фоне ситуации с распространением коронавируса приостановит с 3 февраля движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем.
РИА Новости вчера в 13:52
Авто

Названы ошибки при замене и доливе моторного масла

Автоновости дня вчера в 08:07
Финансы

Дедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась

Экспорта в евро все равно больше Еще в начале 2018 года российские экспортеры в Китай получали почти 88% выручки в долларах и лишь 0,7% в евро.
РБК вчера в 17:00
Биатлон

Шевченко выиграла гонку преследования на юниорском ЧМ в Швейцарии

ProstoProSport вчера в 10:26
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Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости вчера в 09:44
Экономика

Стоит ли покупать акции «Газпрома» ради 6,5% дивидендной доходности

Российский рынок может, как и в прошлом году, оказаться в фаворе у международных инвесторов с учетом недооценки акций РФ по основному финансовому мультипликатору фундаментального анализа цена / прибыль на уровне 7-8, против примерно 20 у международных аналогов и одной из самых высоких в мире дивидендных доходностей около 7,5%.
Financial One 31 января в 05:14
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Политика

Почти 20% россиян хотели бы уехать из страны

Результаты исследования центра «Ромир» свидетельствуют о том, что 17% россиян хотели бы перебраться на постоянное место жительства в другую страну.
Live24 01:04
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Экономика

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану.
Российская газета вчера в 23:07
Происшествия

В Иркутске госпитализированы несколько пассажиров самолета из Пекина

У всех возьмут анализы на коронавирус В Иркутске утром 3 февраля в инфекционную больницу с симптомами респираторной инфекции госпитализировали четырех человек, которые прилетели в город рейсом из Китая.
SM News 01:07
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости вчера в 03:39
Шоу-бизнес

Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской

Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
НТВ вчера в 10:51
Происшествия

Приморцев осудили за организацию незаконного въезда китайцев в Россию

Три жителя Приморья осуждены на условные сроки за организацию незаконного въезда в Россию свыше 1 тысячи граждан КНР в 2015-2018 годы, сообщает прокуратура края.
РИА Новости вчера в 20:24
Армия и оружие

Турция пообещала призвать к ответу виновных в гибели военных в Идлибе

RT на русском 00:53
Шоу-бизнес

Певица МакSим покидает сцену из-за проблем со здоровьем

Российская певица МакSим приостанавливает свою творческую деятельность из-за проблем со здоровьем.
ФАН 01 февраля в 04:39
Политика

Министром экономики Свердловской области стал бывший вице-мэр Мегиона

ФедералПресс 01:02
Общество

В Госдуме призвали изучить причины убыли населения

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал изучить проблемы в регионах, которые лидируют по убыли населения.
Ореанда-Новости вчера в 11:34
Наука

Вспышку пневмонии в Китае могли вызвать сразу два штамма коронавируса

Вспышка пневмонии в Китае могла быть вызвана сразу двумя штаммами коронавируса 2019-nCoV.
Vevby.ru вчера в 07:34
Как работают Яндекс.Новости?
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