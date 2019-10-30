с чего всё началось

По состоянию на 1 октября средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась на 0,23 процентных пункта и составила 9,68 процента годовых, передает ТАСС со ссылкой на статистику Центробанка РФ.

Средняя ставка по ипотеке в РФ в сентябре снизилась до 9,68%

Транспорт Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".

Политика В России оценили призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом "Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Экономика Налоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней.

Общество Небензя прокомментировал избиение российского дипломата в Косово Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.

Политика США ввели новые санкции против Ирана США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.

Технологии На Ростовской АЭС могут испытать «противоаварийное» ядерное топливо Ранее в четверг топливная компания Росатома ТВЭЛ сообщила, что первая фаза реакторных испытаний российского толерантного ядерного топлива прошла успешно.

Происшествия Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.

Происшествия Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова» «Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и приговорен к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.

Кино Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак» Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.

Общество Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».

Политика В России вступил в силу закон о суверенном рунете В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.