Экономика
Аргументы и ФактыСредняя ставка по ипотеке в РФ в сентябре снизилась до 9,68%
По состоянию на 1 октября средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась на 0,23 процентных пункта и составила 9,68 процента годовых, передает ТАСС со ссылкой на статистику Центробанка РФ.
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с чего всё началось
Осенью 2019 года на российском рынке ипотечного жилищного кредитования продолжилось снижение процентных ставок, констатируют аналитики Центробанка в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.Lenta.ru04:55
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Объем выдачи ипотеки в России по итогам девяти месяцев составил почти 2 трлн рублей
Интерфаксвчера в 11:55
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В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
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На юге Франции в городе Марсель шестеро посетителей бара получили ранения в результате нападения вооруженного мужчины.
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«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и приговорен к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
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Группа PSA объявила российские цены на четыре модели: Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroеn SpaceTourer и Citroеn Jumpy.
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Армия и оружие
Турция обсуждает с Россией передачу пленных сирийских военных
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Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
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