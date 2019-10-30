Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыСредняя ставка по ипотеке в РФ в сентябре снизилась до 9,68%

По состоянию на 1 октября средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась на 0,23 процентных пункта и составила 9,68 процента годовых, передает ТАСС со ссылкой на статистику Центробанка РФ.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Осенью 2019 года на российском рынке ипотечного жилищного кредитования продолжилось снижение процентных ставок, констатируют аналитики Центробанка в сообщении, опубликованном на сайте
 регулятора.
Lenta.ru04:55

Подробнее о событии

Объем выдачи ипотеки в России по итогам девяти месяцев составил почти 2 трлн рублей

Интерфаксвчера в 11:55

ДОМ.РФ прогнозирует снижение ставок по ипотеке до 8,5% в 2020 году

ТАСС10:04

Банк «Россия» улучшил условия по ипотеке военнослужащим

Банки.ру07:50

Выдача ипотеки в России за девять месяцев сократилась на 5%

РИА Новости03:18

Аналитики спрогнозировали снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Известия10:40

Средняя ставка по ипотеке в РФ в сентябре опустилась до 9,68% с 9,91% в августе

ПРАЙМвчера в 11:25

Ипотека дешевеет пятый месяц подряд

Ведомостивчера в 11:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 20:16, Ашберн
Транспорт

Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров

Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 18:58
Политика

В России оценили призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
РИА Новости 19:33
Происшествия

Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.
Известия 10:21
Экономика

Рапота оценил строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург через Минск

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота оценил примерную стоимость строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Гамбург, которая будет проходить через Минск, в 30-40 млрд долларов.
ТАСС 19:45
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Экономика

Налоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным

В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней.
РБК 13:46
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru вчера в 06:16
Происшествия

В ярославском детском саду воспитанники избили девочку

Известия 29 октября в 11:54
Единоборства

Фьюри нокаутировал Строумэна, а Леснар взял реванш у Веласкеса

Строумэн перехватил инициативу, но «линейный чемпион» в тяжелом весе нокаутировал Брауна ударом навстречу.
Sports.ru 07:50
Общество

Небензя прокомментировал избиение российского дипломата в Косово

Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
РИА Новости 18:35
Общество

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
RT на русском вчера в 11:23
Политика

США ввели новые санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
РИА Новости 19:03
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Lenta.ru 05:56
Гаджеты

Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети

В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Актуальные Новости 14:00
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости вчера в 19:44
Политика

Ликвидация аль-Багдади подняла цены на собак породы малинуа в США

Ридус 19:53
Происшествия

В баре Марселя неизвестный открыл стрельбу, ранены шесть человек

На юге Франции в городе Марсель шестеро посетителей бара получили ранения в результате нападения вооруженного мужчины.
Вести.Ru 18:38
Технологии

На Ростовской АЭС могут испытать «противоаварийное» ядерное топливо

Ранее в четверг топливная компания Росатома ТВЭЛ сообщила, что первая фаза реакторных испытаний российского толерантного ядерного топлива прошла успешно.
РИА Новости 05:50
Происшествия

Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане

При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.
REGNUM вчера в 23:49
Кино

Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU вчера в 23:18
Общество

Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью

Gazeta.SPb вчера в 17:46
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и приговорен к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM 17:17
Кино

Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»

Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
ТАСС 12:27
Общество

Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился

Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Ведомости 17:04
Общество

Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже

Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия 16:45
Авто

Названы рублевые цены полноприводных Peugeot и Citroen

Группа PSA объявила российские цены на четыре модели: Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroеn SpaceTourer и Citroеn Jumpy.
Авторамблер вчера в 07:45
Политика

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 18:32
Армия и оружие

Турция обсуждает с Россией передачу пленных сирийских военных

Анкара и Москва ведут переговоры по вопросу передачи России 18 задержанных военнослужащих сирийской армии.
Комсомольская правда 09:39
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное