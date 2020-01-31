Экономика
ГородовойСредняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума
В декабре 2019 года в России средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях достигла минимального за всю историю значения. Как сообщает Центробанк, она составила 9%. Также отмечается, что снижение кредитной ставки привело к увеличению популярности продукта.
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ДОМ.РФ ждет снижения средней ставки по ипотеке до 8,7% в первом полугодии 2020 года
Интерфакс31 января в 03:08
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Культура
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Экономика
Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
Спорт
Президиум ВФЛА подал в отставку по рекомендации ОКР и Минспорта
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба Министерства спорта.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 могут показать раньше запланированного
Инсайдер Xiaomishka уверяет, что через несколько дней компания только опубликует изображения смартфона, а вот полноценный показ проведут 10 февраля.
Общество
Кейт Миддлтон пришла на вручение BAFTA в старом платье
Герцогиня Кембридская Кейт Миддлтон посетила церемонию вручения премии BAFTA вместе со своим супругом принцем Уильямом.
Политика
Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией
Сенатор Алексей Пушков 3 февраля на своей странице в Twitter прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Хоккей
Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Динамо" добились волевой победы над ярославским "Локомотивом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Происшествия
Адвокат боксера Кушиташвили: сотрудник Росгвардии ударился сам
Журналисты РЕН ТВ побеседовали с адвокатом Александром Дегтеревым, представляющим в суде интересы боксера Георгия Кушиташвили, он рассказал свою версию случившегося.
Политика
В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»
В Киеве прошла встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Здоровье
Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России
Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
Экономика
Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса
После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.
Общество
Китай не передал России штамм коронавируса нового типа
Китай не предоставил России штаммы коронавируса нового типа 2019-nCoV, на основе которых можно разработать вакцину.
Экономика
Дмитрий Босов продает «Востокуголь-Диксон»
"Востокуголь" Дмитрия Босова и Александра Исаева собирается продать таймырский проект "Востокуголь-Диксон", рассказали источники "Ъ".
Происшествия
В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
Спорт
Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Экономика
Рублю предсказали непрерывное падение
Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
Общество
Инвестиционный форум в Сочи решили перенести из-за коронавируса
Чернышенко объяснял это тем, что из четырех тысяч зарегистрированных на форум участников около 500 — иностранцы, а половина из них приходится на страны, в которых уже зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, вызвавшем вспышку неизвестной пневмонии в Китае.
Общество
Поезд из Пекина прибыл в Москву без пассажиров
Следовавший из китайской столицы в Москву поезд пересек границу без пассажиров.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Здоровье
Россиянам объяснили правила ношения масок для защиты от вирусов
Шарапова пояснила, что на внутренней стороне маски не должно быть влажности, а ее складки необходимо разгладить.
Культура
Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа
Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Политика
Кремль считает маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США
В Кремле назвали развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, но считают маловероятным «сверхблизкое сближение» этих государств.
Политика
Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть
"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", — заявила Тимошенко.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Общество
Белоруссия начала ремонт нефтепровода «Дружба»
Здоровье
В России снизилась смертность от онкологических заболеваний
Показатель смертности от злокачественных новообразований в 2019 году в РФ снизился с 202,36 человека до 199,10 на 100 тысяч населения, а процент погибших от общего числа заболевших составил 21,3%, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.