Экономика

9111.ru9111.ruСтавка ипотеки в 8,7% будет достигнута в первом полугодии 2020 года

Уже в первом полугодии 2020 года ставка по ипотеке в России достигнет 8,7%.
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Ипотечные ставки в России достигли рекордного минимума

Московский Комсомолец03:57

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Интерфакс31 января в 03:08

Ипотека достигла дна

Коммерсантъвчера в 03:44

Ипотечный рынок не может расти только за счет снижения ставок — эксперт

REGNUM03:25

Средняя ставка выданной ипотеки упала до 9% годовых

Ведомости31 января в 01:54

«Дом.РФ»: ставка ипотеки в 8,7% будет достигнута в первом полугодии

РИА Новости31 января в 02:06

Средняя ставка по ипотеке снизилась до 9%

Российская газета31 января в 00:38
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Армия и оружие

Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии

Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
РБК 06:02
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Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон стала героиней светской хроники после прошедшей накануне церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.
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Газета.Ru 11:43
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Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ

Источник РБК в клубе уточнил, что зарплата Кокорина приравнена к МРОТ.
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Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru 10:28
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В январе российская компания «Газпром» снизила экспорт газа через территорию Украины практически на 70%, до 2,65 млрд. куб. м. Об этом сообщается в материалах компании.
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Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
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Российским домохозяйкам предложили платить пособие

Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
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Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест

Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
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Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

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Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
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Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 3 февраля заявил, что поручил Службе безопасности Украины (СБУ) расследовать деятельность предполагаемых сторонников организатора государственного переворота в Турции Фетхуллаха Гюлена.
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