Экономика
9111.ruСтавка ипотеки в 8,7% будет достигнута в первом полугодии 2020 года
Оценить73
Подробнее о событии
Показать все источники
ДОМ.РФ ждет снижения средней ставки по ипотеке до 8,7% в первом полугодии 2020 года
Интерфакс31 января в 03:08
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии
Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
Авто
Kia объявила российские цены на кроссовер Seltos
Новый компактный кроссовер Kia Seltos появится в салонах официальных российских дилеров 2 марта.
Футбол
Григорян назвал сильные стороны Александра Соболева
Российский специалист Александр Григорян высказался об игре нападающего Александра Соболева, который этой зимой сменил «Крылья Советов» на московский «Спартак».
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
Политика
Эрдоган вновь заявил, что не признает присоединение Крыма к России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что он и его страна не признают присоединение Крыма к России, передает РИА "Новости".
Гаджеты
«Яндекс.Маркет» назвал главные гаджеты прошедшего десятилетия
Эксперты «Яндекс.Маркета» составили список главных гаджетов прошедшего десятилетия в разных категориях: от смартфонов и ноутбуков до умных колонок и Bluetooth-наушников.
Гаджеты
Смартфоны BlackBerry снова прекратят существование
В понедельник, 3 февраля, было объявлено, что китайская компания TCL Communication, которой в последние четыре года принадлежали права на производство смартфонов под брендом BlackBerry, прекратит их выпуск и продажу.
Политика
ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию
Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
Общество
Кейт Миддлтон пришла на премию BAFTA в старом платье
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон стала героиней светской хроники после прошедшей накануне церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.
Музыка
В сети опубликован шорт-лист претендентов на «Евровидение»
Группа Little Big, Полина Гагарина и Юлия Зиверт могут отправиться на международный музыкальный конкурс "Евровидение" в мае этого года, следует из шорт-листа, оказавшегося в распоряжении Super.
Футбол
Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ
Источник РБК в клубе уточнил, что зарплата Кокорина приравнена к МРОТ.
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Культура
Шакира и Джей Ло устроили феерическое латино-шоу на Супербоуле
Дженнифер Лопес и Шакира выступили 2 февраля 2020 года в перерыве Супербоула.
Футбол
Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Фигурное катание
Алина Загитова кинула организаторов ледового шоу
Хэдлайнером и специальным гостем шоу выбрали звезду фигурного катания и олимпийскую чемпионку, 17-летнюю Алину Загитову, которая представила финальный номер программы.
Происшествия
Пьяный рязанец поджёг подростка и его мать
Как сообщает областное управление Следственного комитета РФ, 41-летний мужчина облил бензином 17-летнего подростка, а затем поджёг.
Энергетика
«Газпром» сократил транзит газа через Украину
В январе российская компания «Газпром» снизила экспорт газа через территорию Украины практически на 70%, до 2,65 млрд. куб. м. Об этом сообщается в материалах компании.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Общество
Российским домохозяйкам предложили платить пособие
Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Происшествия
Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест
Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Общество
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Космос
Опубликованы самые детальные фото поверхности Солнца
31.01.2020 Новую эру в физике Солнца помогут открыть новые снимки нашей звезды, сделанные с очень высоким разрешением.
Авто
Продемонстрирована радиаторная решетка для «Русского Прадо» от УАЗ
Ульяновский автогигант запатентовал очередную деталь внешнего облика рестайлингового УАЗ «Патриот», известного в народе, как «Русский Прадо».
Политика
Зеленский поручил СБУ расследовать деятельность сторонников Гюлена
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 3 февраля заявил, что поручил Службе безопасности Украины (СБУ) расследовать деятельность предполагаемых сторонников организатора государственного переворота в Турции Фетхуллаха Гюлена.