Уже в первом полугодии 2020 года ставка по ипотеке в России достигнет 8,7%.

Ставка ипотеки в 8,7% будет достигнута в первом полугодии 2020 года

Армия и оружие Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.

Футбол Григорян назвал сильные стороны Александра Соболева Российский специалист Александр Григорян высказался об игре нападающего Александра Соболева, который этой зимой сменил «Крылья Советов» на московский «Спартак».

Политика Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.

Общество В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган» Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.

Гаджеты «Яндекс.Маркет» назвал главные гаджеты прошедшего десятилетия Эксперты «Яндекс.Маркета» составили список главных гаджетов прошедшего десятилетия в разных категориях: от смартфонов и ноутбуков до умных колонок и Bluetooth-наушников.

Гаджеты Смартфоны BlackBerry снова прекратят существование В понедельник, 3 февраля, было объявлено, что китайская компания TCL Communication, которой в последние четыре года принадлежали права на производство смартфонов под брендом BlackBerry, прекратит их выпуск и продажу.

Политика ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.

Музыка В сети опубликован шорт-лист претендентов на «Евровидение» Группа Little Big, Полина Гагарина и Юлия Зиверт могут отправиться на международный музыкальный конкурс "Евровидение" в мае этого года, следует из шорт-листа, оказавшегося в распоряжении Super.

Общество Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.

Фигурное катание Алина Загитова кинула организаторов ледового шоу Хэдлайнером и специальным гостем шоу выбрали звезду фигурного катания и олимпийскую чемпионку, 17-летнюю Алину Загитову, которая представила финальный номер программы.

Энергетика «Газпром» сократил транзит газа через Украину В январе российская компания «Газпром» снизила экспорт газа через территорию Украины практически на 70%, до 2,65 млрд. куб. м. Об этом сообщается в материалах компании.

Общество Российским домохозяйкам предложили платить пособие Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

Общество Поклонская снялась в «голливудской фотосессии» Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.

Космос Опубликованы самые детальные фото поверхности Солнца 31.01.2020 Новую эру в физике Солнца помогут открыть новые снимки нашей звезды, сделанные с очень высоким разрешением.