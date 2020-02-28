с чего всё началось

Средневзвешенная ставка по ипотеке в России в январе обновила исторический минимум, опустившись до 8,84% годовых, передает ТАСС, ссылаясь на данные Банка России. Как уточняется, в январе прошлого года процентная ставка составляла 9,87%.

Средняя ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум

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