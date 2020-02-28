Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыСредняя ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум

Средневзвешенная ставка по ипотеке в России в январе обновила исторический минимум, опустившись до 8,84% годовых, передает ТАСС, ссылаясь на данные Банка России. Как уточняется, в январе прошлого года процентная ставка составляла 9,87%.
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Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в январе 2020 года снизилась до 8,84% (9% в декабре 2019 года), сообщает пресс-служба
 Банка России.
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