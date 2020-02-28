Экономика
Аргументы и ФактыСредняя ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум
Средневзвешенная ставка по ипотеке в России в январе обновила исторический минимум, опустившись до 8,84% годовых, передает ТАСС, ссылаясь на данные Банка России. Как уточняется, в январе прошлого года процентная ставка составляла 9,87%.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в январе 2020 года снизилась до 8,84% (9% в декабре 2019 года), сообщает пресс-служба Банка России.Коммерсантъ28 февраля в 14:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Ставка по ипотеке в январе обновила исторический минимум, опустившись ниже 9%
Коммерсантъ28 февраля в 14:09
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:13, Ашберн
Культура
Зрители не оценили новое шоу Собчак «Док-ток»
Экономика
Экономисты рассказали, как сохранить деньги при падении рубля
Экономисты рассказали, как сохранить деньги во время экономических потрясений, пишет URA.RU.
Технологии
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Стало известно, какими приложениями компания Huawei планирует заменить продукты корпорации Google на своих смартфонах и устройствах дочерней компании Honor.
Хоккей
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»
"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
Общество
Россиян в марте ожидают длинные выходные
Россиян ждут длинные выходные с 7 по 9 марта, связанные с празднованием Международного женского дня 8 марта.
Армия и оружие
Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Политика
Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
Экономика
Коронавирус подмял под себя рынки
Распространение коронавируса за пределами Китая начало оказывать значительное влияние на финансовые рынки.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Политика
В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы
Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Владимиром выросло до 16
Политика
Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере двух тысяч рублей, документ опубликован в воскресенье на интернет-портале правовой информации.
Энергетика
«Газпром» побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
На прошлой неделе две испанские компании не приняли уже законтрактованные партии СПГ: из-за падения цен оказалось выгоднее заплатить неустойку, чем везти "газ свободы" в Европу.
Политика
Названы возможные сценарии выборов в Госдуму
Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.
Здоровье
Из-за ОРВИ в школах и детсадах Подмосковья введены чрезвычайные меры
Из-за острых респираторных вирусных инфекций в учебных заведениях Подмосковья с понедельника, 2-го марта вводятся чрезвычайные меры.
Политика
Пит Буттиджич подтвердил, что выходит из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич заявил, что выходит из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии.
Армия и оружие
В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии
Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
Киберспорт
Bethesda была удивлена, что игроки Fallout 76 не интересуются PvP
Пит Хайнс, вице-президент по PR и маркетингу Bethesda Softworks, признал, что компания не сразу поняла, чего хотят игроки Fallout 76.
Здоровье
Роспотребнадзор призывает максимально исключить поездки за границу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе пресс-конференции заявила, что ситуация с распространением коронавируса такова, что в целях безопасности стоит максимально прекратить поездки за границу, особенно если они имеют своей целью туризм, то есть не обязательный характер, как в случае с представителями бизнеса и политики.
Общество
В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы
Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
Футбол
Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
Общество
В Петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА рассчитывает в третьем квартале 2020 года создать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-2019.
Футбол
«Реал» — «Барселона»: Винисиус открыл счет в матче
Форвард «Реала» Винисиус открыл счет в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».
Шоу-бизнес
Дима Билан раскритиковал интервью с Ириной Шихман
Политика
Зариф назвал капитуляцией соглашение США с талибами
Зариф считает, что соглашение Вашингтона с талибами в Афганистане для США является капитуляцией, на которую они решились пойти после 19 лет унижения.
Общество
Шестая героическая: в России вспоминают псковских десантников
В 2017 году Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) признал бывшего боевика Аюба Тунтуева виновным в нападении на десантников Псковской дивизии.
Биатлон
Хованцев назвал имена биатлонистов, которые поедут на КМ в Нове-Место
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал имена биатлонистов, которые отправятся на этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место.
Армия и оружие
КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря
Единоборства
Третий поединок Уайлдера и Фьюри состоится летом
Гаджеты
Статистика MindFactory: AMD теснит Intel даже на падающем рынке
Популярный в Германии интернет-магазин не скрывает данные о количестве проданных процессоров и выручке, поэтому энтузиасты ежемесячно формируют красивые графики, на которых укрепление позиций AMD демонстрируется даже во время сезонного падения спроса на настольные процессоры.