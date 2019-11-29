Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСредняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ. Ставка по ипотеке росла с 9,41% в сентябре 2018 года до 10,55% в апреле 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Рынок ипотеки ожидают новые максимумы

Коммерсантъвчера в 15:12

ДОМ.РФ прогнозирует продолжение тренда на снижение ипотечных ставок в 2020 году

ТАССвчера в 13:09

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

РИА Новостивчера в 10:55

Ставки по ипотеке достигли минимума за два года

Российская газетавчера в 11:30

ЦБ: средневзвешенная ипотечная ставка достигла минимума за два года

Банки.рувчера в 10:43

Ставки по ипотеке достигли минимума за два года

Rambler News Serviceвчера в 10:25

Россиян в новом году обрадуют ипотекой под 3%

Уралинформбюровчера в 06:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:34, Ашберн
Происшествия

В Белгороде учитель информатики подрался со школьником

Росбалт вчера в 10:09
Происшествия

Наличие россиян среди пострадавших в Гааге выясняет посольство РФ

Несколько человек получили ранения. Российское посольство выясняет, есть ли среди пострадавших граждане РФ.
Экономика сегодня вчера в 15:40
Происшествия

В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки

Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Газета.Ru 04:43
Армия и оружие

В 2021 году ВМФ России получит новый тип подлодок

Новые дизель-электрические подводные лодки проекта 677 "Лада" передадут Военно-морскому флоту России 25 ноября 2021 года.
Российская газета вчера в 03:31
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Общество

Москва решила улучшить положение в мировых рейтингах

Как планируется улучшать образ Москвы Исходя из технического задания конкурса, главным способом улучшения позиций Москвы в мировых рейтингах станет взаимодействие с авторами, которые их составляют.
РБК 03:00
Музыка

Сергей Шнуров выгнал фаворитку «Голоса» из шоу

Экспресс газета 05:12
Биатлон

Шведы выиграли первую гонку КМ по биатлону, сборная России провалилась

Шведы Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон победили в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
РИА Новости 07:57
Политика

Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

РИА Новости 07:54
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
РИА Новости вчера в 05:18
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.
РИА Новости вчера в 22:03
Происшествия

В Марий Эл на Волге откололась льдина с девятью рыбаками

Известия 07:13
Армия и оружие

Командующего ВМС Украины наградили французским орденом «За заслуги»

РИА Новости 07:52
Политика

Украина упростила порядок пересечения границы в Донбассе для детей

Госпогранслужба Украины сообщила о вступлении в силу нового порядка пересечения линии соприкосновения в Донбассе.
Взгляд.ру 28 ноября в 06:18
Единоборства

Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
МК-Спорт 01:21
Футбол

«Витесс» подтвердил отставку Леонида Слуцкого

Bookmaker-ratings.ru 08:24
Экономика

Налог Галицкого от продажи «Магнита» потратят на казачат и водопровод

Средства, поступившие в бюджет Краснодарского края в виде налогового платежа бизнесмена Сергея Галицкого от продажи акций ритейлера «Магнит», направят на строительство казачьего кадетского корпуса и реконструкцию водопроводов.
Деловая газета. Юг вчера в 02:04
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Профиль 01:05
Происшествия

Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов

Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
Российская газета 05:18
Футбол

Родри: «Все команды в АПЛ могут вас победить»

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри прокомментировал предстоящий матч 14-го тура АПЛ против "Ньюкасла".
Soccer.ru 05:42
Авто

Стало известно, что изменится для автомобилистов с 1 декабря

С 1 декабря вступают в силу новые нормы, непосредственно касающиеся владельцев транспортных средств.
МонаВиста 07:56
Происшествия

В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
РБК 04:50
Общество

Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»

Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала телеканалу "360" тренд на "губы дьявола".
РИА Новости 04:46
Космос

В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное

Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
LentaChel.ru 28 ноября в 01:07
Здоровье

Мать девочки в «маске Бэтмена» показала результат сделанной кубанскими врачами операции

ТАСС 28 ноября в 03:20
Политика

На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России

Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, если цена газ будет привязана к европейскому индикатору.
ТАСС вчера в 15:19
Транспорт

На первые поезда в Крым продано более 80% билетов

Коммерсантъ 03:58
Политика

Российские паспорта получили более 48 тыс. жителей ЛНР

Паспорта РФ по упрощенной схеме получили более 48 тыс. жителей ЛНР, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей министерства внутренних дел ЛНР "За 2019 год более 96000 жителей ЛНР получили паспортный документ Луганской народной республики, а более 48000 человек уже стали гражданами Российской Федерации", — указано в сообщении, которое распространило агентство.
Украина.ру 07:53
Армия и оружие

Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе

Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.
РИА Новости вчера в 21:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное