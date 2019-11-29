Экономика
РИА НовостиСредняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ. Ставка по ипотеке росла с 9,41% в сентябре 2018 года до 10,55% в апреле 2019 года.
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Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября
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Частный вертолёт разбился возле посёлка Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае, погиб пилот.
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Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
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Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Космос
Россия отказалась от «лунной гонки»
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В студии знаменитая 70-летняя артистка, которая старше своего супруга на 27 лет, призналась, что считает неравный брак важной проблемой.
Актуальные Новости 00:24
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Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
РБК 28 ноября в 18:34
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Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту
Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
РИА Новости вчера в 21:09
Армия и оружие
NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку
Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
RT на русском вчера в 20:15
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Глубоко беременная Эшли Грэм снялась обнаженной, показав целлюлит и прочие несовершенства тела
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Woman.ru вчера в 05:32
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 28 ноября в 03:43
Общество
Что изменится в российских законах в декабре 2019 года
1 декабря вступит в силу приказ Минкомсвязи, в соответствии с которым аутентификация и идентификация абонентов мобильных сетей будет проходить с использованием отечественной криптографии, одобренной ФСБ.
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Политика
Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы
Коммерсантъ вчера в 20:06
Происшествия
Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
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Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Росбалт вчера в 02:16
Общество
Минтруд не сможет сделать 31 декабря выходным днем
В Минтруде РФ заявили, что в этом году не могут сделать 31 декабря выходным днем.
EastRussia вчера в 02:07
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости вчера в 10:43
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК вчера в 08:12
Политика
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Американская корпорация Apple проведет оценки относительно обозначения на картах в сервисах спорных территорий, сообщила агентству Reuters официальный представитель компании Труди Мюллер, комментируя решение Apple указать принадлежность Крыма к России в приложении "Погода" для пользователей в РФ.
Газета.Ru 02:08
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась на 5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 5,3% - до $60,50 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:14 мск.
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Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Происшествия
В Киеве взорвали отделение «Ощадбанка»
Мощный взрыв произошел около четырех утра 30 ноября в отделении «Ощадбанка» в Днепровском районе Киева.
BFM.ru 03:48
Политика
США пригрозили ввести санкции против «Укроборонпрома»
Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против украинского государственного концерна «Укроборонпром», если завод «Мотор Сич» будет продан китайским компаниям.
Политика Сегодня вчера в 13:35
Происшествия
Суд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области
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Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.
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Политика
Началась советско-финская война
30 ноября 1939 года Красная армия начала широкомасштабное вторжение на финскую территорию.
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