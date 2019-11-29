Экономика
РИА НовостиСредняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ. Ставка по ипотеке росла с 9,41% в сентябре 2018 года до 10,55% в апреле 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Нижегородской области рассказали о выдаче ипотеки в январе — сентябре
RT на русском29 ноября в 13:09
ДОМ.РФ прогнозирует продолжение тренда на снижение ипотечных ставок в 2020 году
ТАСС29 ноября в 13:09
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Авто
Skoda рассказала о новинках в России в 2020 году
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»
Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
Армия и оружие
В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Здоровье
Скворцова назвала эталонной российскую модель здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила на Всероссийском конгрессе пациентов, что российская система здравоохранения считается в мире одной из эталонных.
Происшествия
В Забайкалье обнародовали имена погибших в ДТП с автобусом
Правительство Забайкальского края обнародовало список из 15 человек, погибших в ДТП с автобусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Общество
Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Технологии
Опубликована «живая» фотография Sony PlayStation 5 и DualShock 5
Напомним, что игровая приставка будет представлена только к концу следующего года и в продажу поступит к рождественским праздникам.
Биатлон
Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Шоу-бизнес
Беременность молодой жены Бориса Грачевского подтвердилась
Супруга родила ему двоих детей — Максима и Ксению. Борис Грачевский прокомментировал беременность жены.
Гаджеты
Google пообещала $1,5 млн за взлом нового Android
Корпорация Google объявила, что заплатить до 1-1,5 млн за успешный взлом новых версий Android и защитного процессора Titan M для устройств на базе этой операционной системы.
Армия и оружие
Источник рассказал о водоизмещении нового российского авианосца
Концепция нового российского авианосца рассчитана на водоизмещение 65-70 тысяч тонн.
Наука
Найден способ сделать виртуальную реальность неотличимой от настоящей
Учёные из Сколтеха разработали метод, который позволит сделать виртуальную реальность и компьютерную графику более реалистичными.
Авто
3500-сильный тягач с корабельным дизелем продали за 845 млн рублей
На аукционе Worldwide Auctioneers в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пустили с молотка невероятный кастомный тягач Thor 24 с огромным 28-литровым двигателем.
Политика
Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения
Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Происшествия
Семья из пяти человек погибла на трассе под Красноярском
Уже второе столкновение со смертельным исходом произошло на трассе в Уярском районе Красноярского края за ночь-утро 30 ноября — в этот раз в ДТП погибла семья из пяти человек.
Армия и оружие
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой
Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.
Политика
Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Футбол
«Наполи» провалил домашний матч с «Болоньей»
В домашнем матче 14-го тура Серии А с «Болоньей» неаполитанцы начали удачно, в контратаке Фернандо Льоренте открыл счет ударом с линии штрафной в дальний угол.
Общество
Метеорологи прогнозируют в России «пятнистые» осадки в декабре
Температура в декабре на 40% территории России будет выше нормы, осадки будут выпадать неравномерно, сообщил РИА Новости и.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Футбол
«Лестер» вырвал победу над «Эвертоном» и продолжает идти вторым
Гол засчитали после обращения к ВАР. «Лестер» продолжает идти вторым.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Шоу-бизнес
Анна Семенович сделала операцию на груди
Анна Семенович впервые честно рассказала, что делала операцию на груди. Ведь за последние 10 лет ее бюст увеличился на несколько размеров.
Авто
Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ обязательным условием эксплуатации автомобиля станет использование зимней резины.