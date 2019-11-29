Экономика
РИА НовостиСредняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ. Ставка по ипотеке росла с 9,41% в сентябре 2018 года до 10,55% в апреле 2019 года.
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Россияне не пострадали при нападении с ножом в Гааге
Позднее полиция сообщила, что все пострадавшие выписаны из больницы.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» после пятого подряд поражения команды в нидерландском чемпионате.
Футбол
Головин: кто-то схватил Фалькао за майку и начался легкий кипиш
Полузащитник "Монако" Александр Головин перед матчем 15-го тура чемпионата Франции с "ПСЖ" в интервью российским журналистам, в числе которых был корреспондент РИА Новости Сергей Астахов, рассказал о жизни в княжестве, вещах, по которым он скучает вдали от России, и раскрыл будущее место работы форварда сборной России Николая Комличенко.
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Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter
Отслеживающий работу крупнейших интернет-сервисов портал Downdetecor сообщил, что пользователи разных стран пожаловались на сбой в работе социальной сети Twitter.
Футбол
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Политика
МИД объяснил произошедший в Москве инцидент с чешской делегацией
Ситуация с задержкой в аэропорту Москвы главы Минсельхоза Чехии Мирослава Томана связана с несоблюдением требований таможенного законодательства ЕАЭС, говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.
Энергетика
«Нафтогаз» подал в суд Латвии на Газпром
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Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива и сдала их.
Происшествия
Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Происшествия
На Украине признаны виновными 59 человек в делах Майдана
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Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
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Медведчук назвал самоубийством для Киева попытку вернуть Донбасс силой
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Энергетика
Назван объем поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
По трубопроводу "Сила Сибири", который должен быть запущен в этом году (предположительно 2 декабря), в 2020 году в Китай будет поставлено минимум 5 млрд кубометров газа, в 2021 году - 10 млрд, в 2022 году - 15 млрд кубометров газа.
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