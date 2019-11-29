Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСредняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ. Ставка по ипотеке росла с 9,41% в сентябре 2018 года до 10,55% в апреле 2019 года.
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Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

РИА Новостивчера в 10:55

В Нижегородской области рассказали о выдаче ипотеки в январе — сентябре

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ДОМ.РФ прогнозирует продолжение тренда на снижение ипотечных ставок в 2020 году

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Ставки по ипотеке достигли минимума за два года

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Рынок ипотеки ожидают новые максимумы

Коммерсантъвчера в 15:12

Число выданных ипотек в Нижегородской области снизилось на 20,9%

Ньюс-ННвчера в 10:54

Ставки по ипотеке достигли минимума за два года

Rambler News Serviceвчера в 10:25
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