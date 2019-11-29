Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ. Ставка по ипотеке росла с 9,41% в сентябре 2018 года до 10,55% в апреле 2019 года.

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

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