Экономика
РИА НовостиСредняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ. Ставка по ипотеке росла с 9,41% в сентябре 2018 года до 10,55% в апреле 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:49, Ашберн
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Происшествия
Два человека погибли после нападения на Лондонском мосту
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны для селфи в 2019 году
Специалисты лаборатории DxOMark представили список лучших смартфонов для селфи в 2019 году.
Общество
Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»
В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
Общество
Правительство ввело новые льготы для жителей села
Со следующего года сельские жители смогут обращаться в банки за льготными кредитами для благоустройства своих домов.
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Общество
NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС
Согласно информации, появившейся на сайте госзакупок США beta.sam.gov, NASA купит два места на российских кораблях "Союз" для полетов на МКС.
Экономика
Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни
Если раньше средний возраст выхода на пенсию в ОЭСР был равен 63,8 года, то к 2060 году, согласно уже принятым решениям, он вырастет до 65,9 года.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за высказывания о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Шоу-бизнес
Дети Филиппа Киркорова затмили недовольного сына Яны Рудковской
По традиции, в показе принимали участие дети главных ньюсмейкеров в отечественном шоу-бизнесе: наследники Татьяны Навки, Филиппа Киркорова, Евгения Плющенко.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
Политика
Миллионер предсказал Украине гибель из-за газа
Украинский бизнесмен и миллионер Андрей Пальчевский считает, что Украина может погибнуть из-за природного газа, к которому слишком привязалась.
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» купили клуб в Индии
Происшествия
В Москве избит актёр Вячеслав Гришечкин
Режиссера, актера театра и кино Вячеслава Гришечкина избили в его собственной квартире в Москве. Об этом сообщает 29 ноября ТВЦ.
Баскетбол
ЦСКА разгромил «Барселону» в Евролиге
В матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде играл с «Барселоной».
Интернет
Вышел мобильный браузер Firefox Preview 3.0
Компания Mozilla представила третью версию своего мобильного браузера Firefox Preview, которая получила ряд новых возможностей.
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Игры
Для Red Dead Redemption 2 на PC вышел «менеджер модов»
Для PC-версии игры Red Dead Redemption 2 вышел Mod Manager («менеджер модов»). Об этом 27 ноября сообщает портал PC Gamer.
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Общество
В Берлине Ангела Меркель упала на сцене
28 ноября в Берлине во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности канцлер Германии Ангела Меркель нечаянно упала.
Кино
Роберта Дауни-младшего увидели в роли Тони Старка в «Черной вдове»
Роберт Дауни-младший сыграет Железного человека Тони Старка в фильме «Черная вдова».
Гаджеты
Бюджетный флагман Xiaomi Redmi K20 сняли с продаж
Известно, что уже через несколько дней компания покажет новый смартфон Redmi K30, который и заменит бюджетный флагман Redmi K20.
Политика
Путин выступил против замены «мамы» на «родителя № 1»
Владимир Путин выразил надежду, что в России слова «мама» и «папа» никогда не заменят обозначениями «родитель № 1» или «родитель № 2». Об этом он сообщил во время Совета по межнациональным отношениям.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Общество
Осужденный в России за шпионаж Берг потребует компенсацию от Норвегии
Норвежец Фруде Берг, который был осужден в России по делу о шпионаже и который недавно вернулся на родину в рамках обмена между странами, намерен требовать компенсации с властей Норвегии.
Биатлон