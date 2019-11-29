Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСредняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ. Ставка по ипотеке росла с 9,41% в сентябре 2018 года до 10,55% в апреле 2019 года.
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Ставки по ипотеке достигли минимума за два года

Российская газета29 ноября в 11:30

В Нижегородской области рассказали о выдаче ипотеки в январе — сентябре

RT на русском29 ноября в 13:09

ДОМ.РФ прогнозирует продолжение тренда на снижение ипотечных ставок в 2020 году

ТАСС29 ноября в 13:09

Рынок ипотеки ожидают новые максимумы

Коммерсантъ29 ноября в 15:12

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

РИА Новости29 ноября в 10:55

Ставки по ипотеке достигли минимума за два года

Rambler News Service29 ноября в 10:25

Россиян в новом году обрадуют ипотекой под 3%

Уралинформбюро29 ноября в 06:47
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Политика

Россия и Украина обсудили вопросы газового транзита

Речь идет об урегулировании взаимных претензий по исполнению контрактов, перспективы прямой покупки газа России для потребителей Украины и условия транзита в Европу со следующего года.
Мойка78 29 ноября в 00:24
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС вчера в 13:20
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Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

Lenta.ru вчера в 18:20
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 17:30
Общество

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РБК вчера в 17:40
Хоккей

«Филадельфия» победила «Монреаль», Проворов забил в овертайме

«Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграл «Филадельфии» — 3:4. В составе «канадцев» дубль оформил Томаш Татар.
Спорт-Экспресс вчера в 17:46
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Политика

Савченко рассказала об отвратительных встречах с Порошенко

Известия вчера в 23:50
Происшествия

Моряки Тихоокеанского флота спасли двух рыбаков в Японском море

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский рассказал, что спасательный буксир МБ-92 Тихоокеанского флота спас тонущих рыбаков в Японском море.
Газета.Ru вчера в 23:27
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
REGNUM вчера в 23:15
Политика

80 лет назад началась советско-финская война

Газета.Ru вчера в 08:11
Происшествия

В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек

Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.
РИА Новости вчера в 22:04
Футбол

Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата Европы - 2020, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:00
Наука

Впервые во Вселенной в самом холодном месте создано вещество

Evo-rus.com 29 ноября в 13:20
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своей болезни

Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:10
Происшествия

В Красноярском крае в ДТП погибла семья из пяти человек

В ДТП с участием легкового и грузового автомобилей погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщили ТАСС в региональном главке МВД.
ТАСС 29 ноября в 21:31
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости вчера в 18:29
Футбол

ЦСКА заинтересовался 17-летним полузащитником из «Хельсингборга»

Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович может продолжить карьеру в России. В услугах 17-летнего шведского футболиста заинтересован ЦСКА.
Бомбардир.ру вчера в 15:52
Футбол

Оскорблявший Дзюбу фанат объяснился

Футбольный болельщик, оскорблявший капитана сборной России Артема Дзюбу во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, объяснил произошедшее.
Lenta.ru вчера в 09:24
Политика

Париж оскорбился после слов Эрдогана о мозге Макрона

Послу Турции в Париже придется объяснить слова президента Тайипа Эрдогана в адрес французского лидера Эммануэля Макрона.
Мойка78 29 ноября в 13:58
Политика

Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Российская газета вчера в 21:06
Космос

Скотт Уоринг: «NASA и Россия скрывают визиты инопланетян на МКС»

NASA и Россия скрывают визиты инопланетян на МКС.
OAnews 28 ноября в 09:41
Шоу-бизнес

Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин

Рамблер вчера в 11:20
Кино

В Сеть выложили удаленные сцены из финального сезона «Игры престолов»

Вырезанные из финального сезона "Игры престолов" сцены появились в Youtube.
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Общество

День Платона и Романа: что запрещено делать 1 декабря

Считается, что 1 декабря нельзя показывать свое превосходство над окружающими, а также злиться и жаловаться.
Волгоградская правда вчера в 22:57
Общество

Мара Багдасарян намерена обратиться к Путину

Скандальная стритрейсерша Мара Багдасарян заявила о намерении пожаловаться президенту России Владимиру Путину на государственные учреждения, отказавшиеся вернуть ей водительские права и лишившие ее отца российского гражданства.
Рамблер 29 ноября в 15:11
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor вчера в 00:52
Энергетика

Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в начале торгов в четверг, 28 ноября.
RT на русском 28 ноября в 00:05
Политика

Прилепин рассказал об «отторжении» Донбасса от Украины

Донбасс выходит из Украины, это понимают как президент страны Владимир Зеленский, так и Европа и Россия, заявил в интервью РИА Новости писатель Захар Прилепин, принимавший участие в боевых действиях на юго-востоке Украины.
РИА Новости вчера в 19:11
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Эрдоган сообщил дату запуска «Турецкого потока»

Евразия Daily вчера в 08:58
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