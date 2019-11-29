Средняя ставка по ипотечным кредитам в России снизилась до минимального за последние два года значения 9,4%, пишет РИА "Новости". Ставка росла с 9,41% в сентябре 2018 до 10,55% в апреле 2019 года.

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до минимума за два года

Футбол Бельгия отказалась играть с Францией перед Евро-2020 Сборная Франции испытывает трудности с поиском соперников по товарищеским матчам в преддверии Евро-2020, информирует Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.

Происшествия Отцу убитого в Екатеринбурге ребенка изберут меру пресечения Ленинский суд Екатеринбурга получил ходатайство об избрании меры пресечения отцу ребенка, убитого, якобы во время изгнания из него бесов, сообщила РИА Новости представитель облсуда.

Политика Минэнерго Украины назвало условия отказа от исков к «Газпрому» Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что Киев и Москва в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и детали транзитного договора.

Общество В Москве закрылся киноцентр «Соловей» Как сообщается на сайте учреждения, 325168-й по счету сеанс, начавшийся 1 декабря 2019 года в 20:20, стал последним в истории киноцентра "Соловей".

Технологии Работающую PlayStation 5 показали на фото В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.

Происшествия СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.

Общество Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, передает РИА "Новости".

Политика Зеленский поставил условия для проведения выборов в Донбассе Президент Украины Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что Киев согласится на местные выборы в Донбассе только на основе украинского законодательства.

Политика Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.

Политика Песков рассказал о вопросах к статье УК о преступном сообществе К статье 210 УК РФ о преступном сообществе есть вопросы в части привлечения по ней к ответственности бизнесменов, работа ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Единоборства Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона 2008 года по боксу в весовой категории до 91 кг Рахима Чахкиева.

Общество Названы регионы России с самыми большими зарплатами Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.