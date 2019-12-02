Экономика

АМИТЕЛАМИТЕЛСредняя ставка по ипотеке в России опустилась до минимума за два года

Средняя ставка по ипотечным кредитам в России снизилась до минимального за последние два года значения 9,4%, пишет РИА "Новости". Ставка росла с 9,41% в сентябре 2018 до 10,55% в апреле 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России ставки по ипотеке опустились до минимальных значений

ТК Звезда06:48

Сегодняшнее число

Коммерсантъвчера в 17:35

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

РИА Новости29 ноября в 10:55

ДОМ.РФ прогнозирует продолжение тренда на снижение ипотечных ставок в 2020 году

ТАСС29 ноября в 13:09

Ставки по ипотеке достигли минимума за два года

Российская газета29 ноября в 11:30

В Нижегородской области рассказали о выдаче ипотеки в январе — сентябре

RT на русском29 ноября в 13:09

Ставки по ипотеке достигли минимума за два года

Rambler News Service29 ноября в 10:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 12:12, Ашберн
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Происшествия

Мост обрушился на окраине Оренбурга

В соцсетях очевидцы сообщают, что обрушение моста произошло на окраине Оренбурга, "на Объездной - Терешковой, в сторону колхоза Ленина".
Интерфакс 10:30
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 11:06
Армия и оружие

Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии

Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Lenta.ru 08:56
Футбол

Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
Газета.Ru 11:26
Происшествия

Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале

Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.
РИА Новости 08:34
Политика

В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно

Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
ТАСС 06:29
Общество

Путин разрешил трудинспекции взыскивать долги по зарплате без суда

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Трудовой кодекс, касающихся взыскания с работодателей долгов по зарплате.
FreeNews-Volga 11:36
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru 11:52
Происшествия

СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО

Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
РБК 01:00
Кино

Джеймс Бонд возвращается: вышел первый тизер фильма «Не время умирать»

Создатели фильма анонсировали выход полноценного трейлера в среду, 4 декабря, а пока поклонники франшизы довольствуются коротким тизером.
Popcornnews.ru 06:05
Общество

На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку

Судья Советского районного суда Краснодара, оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.
РИА Новости 05:59
Гаджеты

Xiaomi продает по 110 тысяч новых Redmi Note 8 ежедневно

Отмечается, что в день компания продает более 110 тысяч смартфонов моделей Redmi Note 8. В первый день продаж бюджетного смартфона Redmi Note 8 Pro корпорацией было реализовано более 300 тысяч девайсов.
UfacityNews.ru 05:57
Гаджеты

Huawei выпустила обновление для старых смартфонов

Разработчики из Huawei неожиданно выпустили обновление для смартфона Honor Play 4x, который был выпущен более пяти лет назад - в октябре 2014 года, пишет Gizmochina.
Российская газета 09:31
Происшествия

Аэропорт Шереметьево проверят после сообщения о минировании

Меры безопасности усилены в аэропорту Шереметьево после анонимного сообщения с угрозой "минирования", идет проверка комплекса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Московской области.
РИА Новости 09:38
Происшествия

«Лиза Алерт» намерена прекратить поиски пропавшего Артура Шмыглева

«Лиза Алерт» намерена прекратить поиски пропавшего 12-летнего Артура Шмыглева. Такое решение может быть принято сегодня-завтра.
Саратов 24 06:30
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Общество

Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы

Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
Ведомости 10:32
Происшествия

На Украине задержали двух подозреваемых в убийстве сына депутата

Известия 07:50
Политика

В Абхазии отправили в отставку генпрокурора и его заместителя

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в понедельник отправил в отставку главу МВД Гарри Аршбу, занимавшего этот пост с 2017 года, и назначил его заместителя Левана Кварацхелия исполняющим обязанности министра внутренних дел.
РИА Новости 11:51
Общество

Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном

Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Известия вчера в 22:58
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Политика

В Госдуме оценили заявление о выигрыше Украины на рынке вооружений

RT на русском 04:01
Музыка

Николай Носков впервые после инсульта спел

Газета.Ru 05:16
Здоровье

В Башкирии снизилась смертность от онкологических заболеваний

На оперативном совещании в правительстве РБ министр здравоохранения РБ Максим Забелин доложил о заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Общественная электронная газета 00:46
Политика

Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
Гаджеты

Неубиваемый телефон от Nokia вышел в России

The GEEK 06:06
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Украинский военный эксперт Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским артиллерийским катером типа «Гюрза-М».
News.ru вчера в 00:39
Шоу-бизнес

Беременность молодой жены Бориса Грачевского подтвердилась

Борис Грачевский прокомментировал беременность жены. Второй женой мэтра стала актриса Анна Панасенко — с ней он прожил четыре года.
StarHit.ru вчера в 10:00
Политика

Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 10:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное