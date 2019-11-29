Экономика
АМИТЕЛСредняя ставка по ипотеке в России опустилась до минимума за два года
Средняя ставка по ипотечным кредитам в России снизилась до минимального за последние два года значения 9,4%, пишет РИА "Новости". Ставка росла с 9,41% в сентябре 2018 до 10,55% в апреле 2019 года.
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ДОМ.РФ прогнозирует продолжение тренда на снижение ипотечных ставок в 2020 году
ТАСС29 ноября в 13:09
В Нижегородской области рассказали о выдаче ипотеки в январе — сентябре
RT на русском29 ноября в 13:09
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