Средняя ставка по ипотеке в России установила исторический минимум
По состоянию на 1 августа 2020 года средневзвешенная ставка по жилищным кредитам установила новый исторический минимум — 7,28%, следует из материалов Центробанка. В июле ее значение было зафиксировано на уровне 7,51%, а начался 2020 год со ставки по жилищным кредитам 9,01%.В источнике
Подробнее о событии
Средняя ставка по ипотеке в России достигла минимального уровня за всю историю
RT на русском28 августа в 09:25
Средняя ставка по ипотеке в России упала до нового исторического минимума
РИА Новости28 августа в 09:31