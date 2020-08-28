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РБК
РБК

Средняя ставка по ипотеке в России установила исторический минимум

По состоянию на 1 августа 2020 года средневзвешенная ставка по жилищным кредитам установила новый исторический минимум — 7,28%, следует из материалов Центробанка. В июле ее значение было зафиксировано на уровне 7,51%, а начался 2020 год со ставки по жилищным кредитам 9,01%.В источнике
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Lenta.ru

Ипотечная ставка в России упала до исторического минимума

Lenta.ru28 августа в 13:22
RT на русском

Средняя ставка по ипотеке в России достигла минимального уровня за всю историю

RT на русском28 августа в 09:25
Ведомости

Ставки по ипотеке в России достигли исторического минимума

Ведомости28 августа в 11:39
REGNUM

Средняя ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум

REGNUM28 августа в 11:16
РИА Новости

Средняя ставка по ипотеке в России упала до нового исторического минимума

РИА Новости28 августа в 09:31
РБК

Средняя ставка по ипотеке в России установила исторический минимум

РБК28 августа в 13:00
Вести.Ru

Ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум

Вести.Ru28 августа в 08:15

Трамп назвал причину отмены брифингов по выборам для Конгресса

Брифинги разведки, посвященные вопросам обеспечения безопасности на предстоящих в ноябре выборах, решено было прекратить в связи с тем, что американские конгрессмены, для которых они проводились, "сливали" полученную информацию прессе.
ТАСС18:47

Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.com28 августа в 04:26
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В Белоруссии милиционер выстрелил в мужчину, угрожавшего его поджечь

Пьяный водитель в Белоруссии облил бензином милиционера, его машину и хотел поджечь, усмирить нарушителя удалось только стрельбой по ногам, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.
РИА Новостивчера в 11:46
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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В правительстве определились, кому бесплатно дадут лекарства

Согласно новому регистру, на получение бесплатных лекарств претендуют люди, страдающие сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, орфанными (редкими) недугами, а также инвалиды, инвалиды Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и еще ряд льготников, пишет «Российская газета».
URA.Ruвчера в 15:44
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Джикия, Бакаев и Зобнин присоединились к сборной России

Полузащитники Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев и защитник Георгий Джикия сразу после победы над «Арсеналом» отправились в Новогорск, где организован тренировочный сбор команды перед матчами Лиги Наций против Сербии и Венгрии.
Sports.ru17:40